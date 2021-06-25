Google宣布Cookie停用時間表延至後年 廣告科技股價聞訊大漲

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周四（24 日）表示，Chrome 瀏覽器要到 2023 年底才會完全停用 Cookie 追蹤，較原先計畫停用的時間晚兩年，這對其他廣告科技公司來說是個喜訊，股價紛紛大漲。

。Google 稱是為找到合適的解決方案爭取更多時間，

Alphabet 周四股價上漲 0.31%，其競爭對手 Trade Desk(TTD-US) 股價上漲 18%、PubMatic(PUBM-US) 漲 12%、Criteo SA(CRTO-US) 漲 10%。

Chrome 瀏覽器的隱私技術工程總監 Vinay Goel 在部落格貼文寫道：「我們需要以負責任的速度行動，挪出足夠的時間讓大家討論出合適的解決方案，給出版商與廣告主遷移其業務。」

Goel 表示，將採隱私沙盒（Privacy Sandbox）提案中的 FLoC（Federated Learning of Cohorts）技術，替代第三方 Cookie 的解決方案，讓廣告商依然能夠在網路上投放精準廣告，同時保護用戶數據安全。

英國競爭及市場管理局（CMA）今年 1 月對 Google 的 「隱私沙盒」計畫展開調查，並於本月與 Google 達成協議，將監督其修改 Cookie。Google 表示推遲至 2023 年停用的時間點與 CAM 協議的時間點一致。

目前 Google 正與廣告商合作，開發可以取代 cookie 的追蹤功能，同時能提升對用戶線上隱私的保障，預計明年下半年會對新技術進行最終測試，若 CMA 也同意 Google 提出的改善方案，明年下半年開始就會逐步停止追蹤 Cookie。

加拿大皇家銀行（RBC）分析師 Matthew Swanson 在一份研究報告中指出，除了 CMA 在調查 Chrome 的改變外，最近歐盟也開始對 Google 進行調查，確認是否有扭曲市場。

Swanson 補充說，Google 最新聲明有助緩解近期擔憂，與廣告業的利空。

廣告科技公司 Criteo 表示，Google 推遲實行的決定可喜可賀，並認同 Google 所說需要更多時間來準備合適的解決方案，但也說，延長期限不會改變或影響自家的營運策略。