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美股喜漲！拜登與參院跨黨小組就基建計畫達成協議

鉅亨網編譯羅昀玫
美股喜漲！拜登與參院跨黨小組就基建計畫達成協議。(圖片：AFP)
美股喜漲！拜登與參院跨黨小組就基建計畫達成協議。(圖片：AFP)
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週四 (24 日) 美國總統拜登宣布，他與兩黨參議員已就基礎建設計畫框架達成協議。

週四美股盤中時段，受此消息影響，美股喜漲，道瓊指數短線跳高、漲逾 300 點，成分股開拓重工 (CAT-US)、波音 (BA-US) 上揚近 1%。標普和那指續揚，有望創歷史新高。

基礎建設類股走揚，聯合租賃 上漲 3.27%。Vulcan Materials(VMC-US) 上漲 2.98%、Cummins (CMI-US) 上漲 0.76%、Deere(US-DE) 上漲 1.46%、美國鋼鐵 (X-US) 上漲 3.17%。

週三 21 位參議員組成的跨黨派小組 (簡稱 G-21) 達成基建計畫框架，規模 1.2 兆美元、為期八年的支出計劃，包括新增和重新調整的資金，含先前的 5590 億美元的新支出，這比拜登先前提出的 2.3 兆美元計畫還要大幅縮水。

該草案計畫提高對橋樑、道路和其他實體基礎建設的注資，排除拜登先前基建提案中的大型住房方案、居家照護、勞動力發展等項目。

美國總統拜登週四宣布和該跨黨小組就基礎建設計劃框架達成協議。

拜登週四會後稱：「直接說，我們達成了協議。」

該法案可能需要贏得民主黨領袖的支持，才能獲得民主黨控制的參議院通過該法案所需的 60 票。任何法案都需要獲得 60 票，才能在平均分配的 100 個席位的參議院中推進大多數立法。

民主黨參議院多數黨領袖舒默週四表示，對於該提案計畫感到振奮。眾議院議長佩洛西也表達支持，他們皆期望能在 7 月就這項跨黨派法案進行表決。

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