國票金取得日本樂天銀行解除競業禁止 併購安泰銀腳步近了

國票金 (2889-TW) 擬併購安泰銀行 (2849-TW)，卻卡在須向樂天銀行解除競業禁止，國票金晚間公告表示，今日下午接獲日方合資對象通知同意並簽署豁免同意書，已排除該金控投資「某特定商業銀行」的競業限制。

國票金的金控版圖上一直缺少商業銀行缺口，雖然今年 1 月中旬，與日本樂天銀行合資的純網銀開業，但是國票金擬併購安泰銀行，一直是業界「公開的秘密」，甚至在 2 月下旬董事會，就通過授權董事長魏啟林就併購安泰銀的交易條件進行洽談。

其實，國票金 2 月的董事會主要有兩議案，第一是授權與樂天修正合資契約案，解決競業禁止問題，但此議案未通過。第二，董事會通過授權董事長跟併購對象洽談併購。

國票金併購安泰銀之所以卡關在競業禁止，主要是該金控董事會分成兩派，一派以旺旺集團為首，認為雖已有純網銀，但看好安泰銀行的外資大股東隆力集團急著賣股，所以贊成併購安泰銀行；另一派是官股和耐斯集團為主的股東，則認為已有樂天純網銀，且因解決競業競止的表決門檻較高，2 月董事會出席未達標，使得競業競止卡關。

不過，經過國票金持續努力，依據與日本樂天的合資契約，請求日方同意排除該金控投資「某特定商業銀行」的競業限制，今日下午接獲合資方通知同意並簽署豁免同意書，該金控將依董事會決議的授權辦理相關投資議約事宜。