交部7月新措施上路 台鐵訂票時間放寬、i郵箱資費降

交通部今 (24) 日公布多項 7 月新制，其中，台鐵預訂車票時間，從開車前 1 小時延長至開車前 30 分鐘；中華郵政 i 郵箱代收貨款，每件減收 30 元郵資。

為便利旅客乘車，台鐵宣布，自 7 月 1 日起，延長乘車當日訂票時間，原可預訂開車前 1 小時車票，調整為乘車當日可預訂開車前 30 分鐘車票，並須於開車前 20 分鐘完成付款。

台鐵同步調整訂票未取致停權措施，由原同一證號 3 個月內有 3 次訂票未取紀錄，該證號即停權訂票 1 個月，放寬為 1 個月內 3 次訂票未取票始停權訂票 1 個月。民眾若訂票後取消行程，請務必取消訂票，以免影響其他旅客權益。

此外，中華郵政公司代收貨款郵件寄至 i 郵箱者，每件減收 30 元郵資。

中華郵政也調整「郵政簡易人壽安心小額終身壽險」費率，並提高投保金額與放寬投保件數，自 7 月起，每一被保險人能投保 3 張主約小額終身壽險，且主約保額累計不得超過 70 萬元，以強化國人保險保障。

7 月 1 日起，中華郵政暫停代收寄往歐洲聯盟 27 個會員國的 DHL 國際快遞貨件，民眾如有交寄需求，歡迎使用中華郵政航空郵件、代收 FedEx (聯邦快遞) 服務。