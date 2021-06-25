〈台股盤前〉收周線前量縮偏強整理 內資趕作帳個股恆強

台股昨 (24) 日震盪走揚，盤中最高點 17439 點創 5 月 4 日以來新高，終場上漲 71.25 點，以 17407.96 點作收，成交量縮至 4163 億元，隨著美股持續震盪上漲，法人認為，台股今日適逢周五，成交值不易再明顯放大，預料將處在大盤高檔整理、內資趕季底作帳的個股表現格局。

三大法昨日合計在集中市場買超 72.51 億元，其中，外資買超 40.01 億元，自營商買超 32.76 億元，均呈現連 2 買，僅投信小幅賣超 0.26 億元，過去 4 個交易日已賣超 3 日。

美國總統拜登宣布，與參院跨黨派小組就基礎建設達成協議，公布了一項規模近 6000 億美元的基礎建設框架協議，預計將可為美國創造至少數百萬個就業機會，激勵道瓊指數漲逾 300 點，標普、那指收紅逾 0.5%，也雙雙創下新高。

其中，道瓊指數上漲 322.58 點或 0.95%，收 34196.82 點；標普 500 指數上漲 24.65 點或 0.58%，收 4266.49 點；那斯達克指數上漲 98.0 點或 0.69%，收 14369.7 點；費城半導體指數上漲 56.58 點或 1.77%，收 3253.8 點。

央行最新公布，作為散戶投資信心指標的證券劃撥存款餘額增至 3 兆 51 億元，呈現連 8 月上漲，並首次突破 3 兆元大關，續創歷史新高，顯示市場情緒偏樂觀。

法人圈傳出，中國電子指標廠立訊今年將首度拿下 iPhone 新機組裝單，且包括高階款大尺寸機種，總量達千萬支，訂單規模將逐年放大，至 2023 年恐超車和碩成為 iPhone 第二大組裝廠。

受到中國官方強力打壓，比特幣價格重挫，引發礦機拋售潮，連帶導致挖礦所需的顯示卡價格全面下跌，板卡相關廠商獲利恐有壓。

美國最新宣布禁止進口部分在新疆生產的多晶矽太陽能產品，此將影響太陽能供應鏈，業界人士認為，台廠有望迎來轉單效應。

受到印度需求疲軟影響，台塑調降 7 月 PVC 報價，造成現貨行情近一周來跌價每公噸 85 美元，跌幅 6.4%。包括台塑、華夏和聯成等供應商營運恐受波及。

勞動部昨公布無薪假數據，本期實施人數達 10229 人，較上期增加 3846 人，其中，住宿餐飲業占 2864 人，較上期增加 1892 人，暴增近兩倍，是自去年 12 月無薪假人數降至萬人以下後，再度破萬，反映觀光餐飲市況處在嚴峻挑戰中。

法人認為，大盤拉回之際支撐買盤強勁，台股多方結構無虞，尤其近期投信已逐漸將資金轉至電子股，題材上可留意 MIH 聯盟會員大會今日登場、蘋果新機進入拉貨期等，帶動電動車、蘋概、記憶體等族群。