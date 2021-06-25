美系外資重申台郡買進評等 目標價調高至175元

美系外資最新出具報告看好，軟板廠台郡 (6269-TW) 營收成長動力將延續至下半年，加上毛利率將恢復成長，將台郡目標價由原先 166 元調高至 175 元，重申「加碼」評等。

美系外資認為，台郡未來幾個月將出貨 LCP(液晶材料軟板) 產品，帶動台郡營運結構性成長。

美系外資報告指出，台郡去年第四季以來，營收年增率強勁，不過股價表現被限制在狹窄範圍，可能是由於連續幾季毛利率年增率受到壓縮。

該報告看好，台郡強勁營收年成長幅度將持續到下半年，加上毛利率預估將從第三季恢復成長。

美系外資強調，儘管台郡第二季毛利率具挑戰，不過生產 LCP (5G 連接的關鍵材料) 的新工廠下半年增產，將帶動營收和毛利率提升，也看好台郡明年在 LCP 將取得更多訂單，還有 LCP 未來應用機會更多，將是台郡長期價值重估的催化劑，調高台郡目標價至 175 元，重申「加碼」評等。

台郡的 LCP 軟板天線，主要在高雄和發新廠生產，目前上游材料分兩大系統供貨，不受原物料短缺影響。

台郡目前仍處傳統淡季，第二季目前出貨產品以舊料號為主，同時一併進行年度新產品應用開發前置工作，至於電腦相關筆記型電腦、平板等應用，則依接單出貨，暫時沒有受到長短料而影響出貨進度。

台郡 2021 年第一季稅後純益 5.17 億元，季減 64.8%，年增 40.6%，每股純益為 1.45 元，以應用產品別來看，台郡第一季通訊產品占營收比重約 54%，電腦相關約 35%，消費性產品約 11%。