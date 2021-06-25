日本東奧雜音多 電視轉播需求仍增 有利面板雙虎

日本東奧去年歷經疫情攪局，確定延至今年 7 月 23 日開幕，儘管全球對東奧續辦雜音未歇，但東奧商機仍激勵轉播需求加溫，根據日本電子情報技術產業協會 (JEITA) 數據顯示，今年前 5 月日本整體電視需求保持雙位數成長，隨著電視需求緩步加溫，有利面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 出貨。

根據 JEITA 統計數據顯示，今年 5 月日本電視出貨達 41.6 萬台、年增 14.7%，其中支援 4K8K 以上的電視出貨達 25.5 萬台、年增 34.8%，占整體電視出貨比重約 61.2%，顯示高階電視需求仍強，而累計前 5 月電視出貨共達 226.8 萬台、年增 23.3%。

日本東奧主辦方去年宣布將以 8K 高解析度轉播東奧賽事，激勵各大面板廠積極布局大尺寸高階電視商機，包含三星、LG、索尼、華星光電 TCL、夏普等都推出 8K 電視，台面板廠友達、群創也同步擴大供應高階電視面板，其中，三星 8K 電視面板就是由友達供應。

隨著東奧倒數一個月即將開幕，主辦方已宣布因應防疫將全面管控各場館觀眾進場人數，但市場預期將帶動轉播觀看人次增加，並進一步推升電視需求成長，成為支撐電視需求維持高檔的關鍵動力。

日本東京奧運在疫情阻撓下，確定將在今年 7 月 23 日至 8 月 8 日在東京舉行，雖然日本當局預計 7 月 11 日才會完全解除全國緊急事態宣言，但考量日本疫情仍有不穩定性，東奧主辦方也已宣布東奧各大型場館觀眾入場上限為 1 萬人，降低群聚風險。