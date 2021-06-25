日本捐助第2批100萬劑AZ疫苗 估7月中旬前抵台

繼 6 月初日本捐助台灣 124 萬劑阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 新冠疫苗後，外務大臣茂木敏充今 (25) 日宣布，將再追加提供台灣 100 萬劑 AZ 疫苗，預計 7 月中旬之前送達。

日本政府無償提供台灣首批 AZ 疫苗 124 萬劑，於 6 月 4 日火速送達，被視為及時雨，紓解台灣本土疫情的緊張，此批疫苗 15 日起已擴大對高齡長者接種。

茂木今天在例行記者會上進一步透露，日本政府決定再提供台灣、越南各 100 萬劑 AZ 疫苗，最慢會在 7 月中旬送抵，也將提供疫苗給東南亞國家協會 (ASEAN) 成員。

茂木日前表示，十年前，日本發生 311 大地震，台灣第一時間就募集許多善款援助台灣，這份恩情仍鮮明地刻在日本人心中，日台多年友好成就了此次疫苗的援助，希望能藉此幫助台灣防堵疫情擴大。

日本先前對外承諾，將捐贈 3000 萬劑疫苗，其中，台灣、越南獲得首批 124 萬劑、100 萬劑疫苗，針對印尼、泰國、菲律賓及馬來西亞等東南亞國家，日本提供的疫苗預定將在 7 月上旬送達，同時研議透過 COVAX 平台提供疫苗給外國。