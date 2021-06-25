同樣執行瘦身減重為何男性總比女性來的快又有效率？

當你在開始減重瘦身之旅時，是否也發現男性比女性更容易達到目標？請不要感覺到驚訝！就算是採用同樣的訓練、飲食規畫和睡眠時間，女性依舊會減的比男性來的慢。這完全不是你個人的問題，但卻是一個殘酷的現實！

根據發表在《糖尿病、肥胖和代謝》雜誌上的一項研究指出，男性在減重瘦身時能比女性要獲得更多健康的好處。這項研究詳細介紹了歐洲、澳大利亞和紐西蘭共 2,200 多名超重成年人的減肥結果，參與這項研究的成年人皆患有糖尿病前期（Prediabetes）的問題，在為期 8 週的研究中，這些受測者將遵循 800 卡路里的飲食，這包含有湯、奶昔、熱麥片和低卡路里蔬菜。最終的結果，男性平均減去 26 磅（11.7 公斤）女性平均減去 22 磅（9.9 公斤），整體來說男性比女性平均多減輕 16% 的體重，此外，在研究過程中有 35% 的男性及女性血糖處於正常值，因此，不屬於糖尿病前期（Prediabetes）類別。

另外，在這項研究中也發現，男性減去的脂肪類型比女性來的更加健康。這是由於男性一般來說都會在腹部堆積脂肪，通常這個區塊的脂肪都被稱做內臟脂肪；當內臟脂肪快速減少時，就會加速身體新陳代謝並幫助體內消耗更多的卡路里。

而在女性方面，脂肪的堆積都會傾向於在臀部及大腿週遭，一般來說是對於生育及月經極為重要的皮下脂肪，當減少皮下脂肪對新陳代謝的提升並沒有太多的幫助。在這項研究中，女性的臀部確實比男性在尺寸上減少了許多。

生理上的不公平

為什麼男性比女性減重瘦身的速度更快，會歸咎於男性和女性構造上的差異？紐約大學營養學教授 Lisa Young 博士表示，當我們從生理上來講，男性擁有更多的肌肉量及更高的代謝率，因此，天生就能更快速大量的消耗體內的熱量，所以，當你身體的肌肉量越高就越需要大量的熱量攝取，另外，也由於新陳代謝率較高，男性就必須要消耗更多的卡路里以滿足身體運作所需的基本能量，這也就是我們常說的靜息代謝率（resting metabolic rate，RMR）。

所以，當男性及女性每日攝取相同熱量時，就可預知男性在熱量赤字的缺口比女性來的要大，也因此減重瘦身的效果變的較好。簡單來說，男性擁有比女性更多的肌肉量，而肌肉量的高低將影響身體代謝的成效；所以，當你的肌肉量越高就能提高新陳代謝率，並影響身體消耗熱量的數字。

荷爾蒙發揮作用

身體激素是女性比男性更難減重的另一個原因。透過一些研究發現，女性的體脂肪比男性大約多 6-11%；而女性荷爾蒙雌激素（estrogen）的存在也會降低女性飯後燃燒卡路里的能力，更令人驚訝的是，當女性更年期造成雌激素濃度下降時，脂肪的代謝速度也會相對變慢，並傾向膽固醇及三酸甘油酯合成，因此，許多的女性會在更年期之後更加肥胖。

飲食喜好的差異

根據簡單飲食（Diet Simple）一書的作者凱瑟琳 • 塔爾馬奇 (Katherine Tallmadge) 博士表示，男女之間的一大差異就在於對食物的偏好，一般來說大多數的男性喜愛肉類，而女性較喜愛碳水化合物的食物，但這並不表示喜愛碳水化合物飲食的人，在減肥與瘦身的過程處於劣勢的狀態。在她一連串的觀察之中發現，女性往往比男性要了解並注意食物與卡路里之間的關係，但只要男性開始關注並選擇健康的食物選擇，一般來說也會更快速的達成瘦身減重的目標。

另一個會影響瘦身減重快慢的因素，就是情緒化飲食習慣。女性與男性相比更容易擁有情緒化飲食的習慣；又其是在每個月的月經週期中，想要進食大量糖份的誘惑更加強烈並難以抗拒，關於糖份攝取這點，有許多的女性都會屈服於這項渴望之中，這將會破壞原定的減重及瘦身計劃，反觀男性將可能堅持他們的飲食計畫，進而達成原定的目標數值。

資料參考／healthline、livescience、webmd

責任編輯／David

來源：《運動星球》7 月

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