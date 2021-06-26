波士頓Fed總裁：年底滿足縮減購債條件 明年將開始升息

波士頓聯準銀行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 周五 (25 日) 表示，明年底有可能滿足就業和通膨目標，使聯準會 (Fed) 升息時間表進一步提前至明年，未來數據將非常關鍵。

羅森格倫表示 ：「但根據我們目前在數據中看到的預測，就業、通膨標準最早可能在 2022 年年底達成。」但他拒絕提供利率預測，強調聯準會的政策將取決於未來經濟數據。

羅森格倫表示，預計美國經濟今年將成長約 7%，明年通膨則略高於 2%，另外，雖然目前勞動力市場仍然疲軟，但美國經濟可能會在今年底或明年初接近充分就業。

羅森格倫表示，通膨取得實質進展的目標已達成，預計隨著供應失衡減緩，通膨將在明年放緩，勞動力市場表現會在今年底或明年初前達到縮減購債計畫的標準。

聯準會上周政策會議同意將基準利率維持在近於零的水平，並繼續每月實施 1200 億美元購債計畫，直到實現充分就業和 2% 平均通膨的目標，但已釋出鷹派訊號表示將討論縮減購債，且內部官員們整體預期升息將提前。

聯準會曾在 2014 年縮減購債，大約花一年的時間完全停止繼續買進，直到 2015 年 12 月才正式升息。

羅森格倫說，這些預測很大程度上將取決於今年整個夏季、秋季經濟的具體情況。此外，未來當聯準會開始減碼時，他認為可考慮刪減相同的美國國債和抵押擔保證券 (MBS) 購買量，使 MBS 購買提早退場，但目前細節尚未敲定。

羅森格倫今年不是聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的投票成員，但他將在 2022 年成為投票成員。