熱錢簇擁！房地產ETF單月資金流入可望創至少7年新高

全球房價飆漲促使熱錢湧入相關投資，ETF 也不例外。《彭博》彙編數據顯示，6 月迄今，房地產 ETF 資金流入近 39 億美元，有望創下至少 2014 年以來的單月新高。

其中，貝萊德 iShare 美國房地產 ETF(代號 IYR)6 月迄今的資金流入近 25 億美元，可望刷下單月新高，iShare 全球 REIT ETF(代號 REET)6 月迄今資金流入近 1.7 億美元，將迎來 2017 年以來單月最佳。

上圖：iShare 美國房地產 ETF 每月資金流入，下圖：iShare 全球 REIT ETF 每月資金流入 (圖：Bloomberg)

為應對疫情衝擊，各國央行祭出史無前例的刺激措施，除了推動經濟快速復甦，也順勢推高各國房產價格，引發市場對於泡沫化的擔憂。

CFRA ETF 和共同基金研究主管 Todd Rosenbluth 表示，房地產業獲利基礎相當廣泛，隨著疫情逐漸消退，房產市場與經濟重啟息息相關。

WallachBeth Capital 的 ETF 主管 Mohit Bajaj 認為，資金大量流入房產 ETF，部分也和當前的低利率環境有關，鑑於 Fed 不會很快升息，這對房地產和住房開發公司來說會是個好兆頭。

泡ㄇ房產 ETF 市場的榮景也吸引其他發行人紛紛入場，Janus Henderson Group 本周稍早推出 Janus Henderson 美國房地產 ETF(代號 JRE)，American Century 近期也為推出 Avantis 房地產 ETF(代號 AVRE) 提出申請。

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