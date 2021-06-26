熱錢簇擁！房地產ETF單月資金流入可望創至少7年新高
Tag
全球房價飆漲促使熱錢湧入相關投資，ETF 也不例外。《彭博》彙編數據顯示，6 月迄今，房地產 ETF 資金流入近 39 億美元，有望創下至少 2014 年以來的單月新高。
其中，貝萊德 iShare 美國房地產 ETF(代號 IYR)6 月迄今的資金流入近 25 億美元，可望刷下單月新高，iShare 全球 REIT ETF(代號 REET)6 月迄今資金流入近 1.7 億美元，將迎來 2017 年以來單月最佳。
為應對疫情衝擊，各國央行祭出史無前例的刺激措施，除了推動經濟快速復甦，也順勢推高各國房產價格，引發市場對於泡沫化的擔憂。
CFRA ETF 和共同基金研究主管 Todd Rosenbluth 表示，房地產業獲利基礎相當廣泛，隨著疫情逐漸消退，房產市場與經濟重啟息息相關。
WallachBeth Capital 的 ETF 主管 Mohit Bajaj 認為，資金大量流入房產 ETF，部分也和當前的低利率環境有關，鑑於 Fed 不會很快升息，這對房地產和住房開發公司來說會是個好兆頭。
泡ㄇ房產 ETF 市場的榮景也吸引其他發行人紛紛入場，Janus Henderson Group 本周稍早推出 Janus Henderson 美國房地產 ETF(代號 JRE)，American Century 近期也為推出 Avantis 房地產 ETF(代號 AVRE) 提出申請。
(本篇文章不開放合作夥伴轉載)