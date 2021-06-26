鴻海MIH成立、大同高層換將、外銷訂單連15紅 本周大事回顧

鴻海 MIH 聯盟 25 日舉辦成立大會，鴻海董事長劉揚偉提出三大承諾，鴻海本周也結盟 Gogoro 搶進兩輪電動車市場，大同高層則再傳異動，將由研華執行董事何春盛出任總經理，另一方面，經濟部也公布 5 月外銷訂單連 15 紅、年增 34.5%，續創歷年同期新高。以下是本周大事回顧：

MIH 聯盟成立劉揚偉提 3 個承諾 預計 8 月開始運作

鴻海推動的 MIH 聯盟 25 日舉辦成立大會，鴻海董事長劉揚偉提出三個承諾，並表示，MIH 的未來發展，仰賴成員夥伴共同努力，而為了推動一個開放、中立的 B2B 平臺，共提出 3 個承諾，其中，鴻海未來電動車產品，將優先選擇 MIH 成員零組件和解決方案。

MIH 也預計 8 月開始正式獨立運作，執行長鄭顯聰表示，將組成技術委員會和諮詢委員會，並成立不同的工作小組，專注下一代移動解決方案。

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預計 8 月開始運作 成立工作小組專注下一代移動解決方案

鴻海結盟 Gogoro 加速擴展電池交換系統與智慧電動機車

鴻海 23 日宣布與國內電動機車大廠 Gogoro 共同簽署合作意向書 (MOU)，透過與 Gogoro 的合作，鴻海在電動車的布局從四輪汽車，延伸至二輪智慧電動車輛，以及電池交換技術，未來雙方將攜手提升電池交換技術、智慧電動機車生產能力與規模。

對於雙方簽署合作意向書，Gogoro 表示，雙方將在技術和生產上形成策略夥伴，也可望使 Gogoro 透過鴻海高科技製造實力，快速增加生產量能，促進 Gogoro 的全球拓展規劃。

大同總座由研華執董何春盛出任 鍾依文將轉任子公司董座

大同 21 日決議，為強化集團總體發展及產業競爭力，將委任總經理鍾依文至集團子公司擔任董事長，並改由研華執行董事、大同董事何春盛擔任大同新總座，同時，何春盛也對營運提出六大方向。

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大同總座由研華執董何春盛出任 提營運六大方向

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美貿易黑名單瞄準中國 5 家新疆多晶矽廠商 台廠證實受惠

美國商務部正式將中國 5 家多晶矽業者列入出口管制實體清單，也就是俗稱的黑名單，等同未來只要進入美國當地的產品，皆須檢附料源證明，引發下游積極搶購非新疆地區的多晶矽，上游原料市占也大風吹，台廠可望受惠，其中，達能證實已接獲客戶積極詢問，正商談出口事宜。

美國商務部以侵犯新疆少數民族人權為由，再度對中國祭出貿易黑名單，包含合盛矽業有限公司、新疆大全新能源、新疆東方希望有色金屬有限公司、新疆保利協鑫能源、新疆生產建設兵團等五家中國實體企業。

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首家台廠獲轉單 達能證實：正與客戶商談出口事宜

聯發科 6 月來市值蒸發近 1670 億元 鴻海超車重返二哥

IC 設計大廠聯發科遭外資降評，導致本周股價連日走跌，一度失守 900 元整數關卡，統計 6 月以來市值蒸發近 1670 億元，下探 1.4 兆元，反觀鴻海股價則相對有撐，市值站穩 1.5 兆元，也超車聯發科奪回台股市值二哥的地位。

三級警戒延長至 7/12 股東會照常 7 月解禁

中央疫情指揮中心 23 日宣布三級警戒再延長至 7 月 12 日，金管會則表示，由於指揮中心措施並無加嚴，因此，股東常會仍依 5 月 20 日政策，各公司須於 7、8 月召開執行，同時列出五大教戰方法，供即將於 7 月召開股東會的公司參考。

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政院拍板紓困 4.0 勞工貸款名額加碼 累計兩周核貸量逾 69 萬件

行政院長 24 日提出紓困 4.0 精進方案，其中，針對勞動部提出 10 萬元額度的勞工紓困貸款，民眾反應相當踴躍，原定名額 50 萬名，申請人數已高達 117 萬多人，行政院也拍板，決議從寬從速審核，只要 6 月 19 日前送件符合資格者皆可核貸。

而根據信保基金統計，截至 25 日晚間 18 點 30 分，全體國銀承做「勞工紓困貸款」核保件數約 69 萬件，核貸金額約 690 億元，其中，中信銀一家核保件數就有 11 萬 6160 件高居國銀之冠。

5 月外銷訂單連十五紅、年增 34.5% 續創歷年同期新高

經濟部統計處 21 日公布 5 月外銷訂單，受惠全球經濟穩健復甦，加上終端需求回升，國際原材物料行情維持高檔，5 月各主要貨品接單均呈現成長，外銷訂單金額達 522.9 億美元，月減 4.8%、年增 34.5%，連 15 紅，累計前 5 個月外銷訂單達 2561.9 億美元、年增 41%，雙創歷年同期新高。

展望 6 月，由於外銷訂單與國際經濟關聯性較大，多數廠商仍正向看待 6 月外銷訂單金額，經濟部預期 6 月外銷訂單金額將達 525-540 億美元，月增 0.4-3.3%、年增 28.1-31.7%，可望連 16 紅。