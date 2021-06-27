〈觀察〉面板雙虎Q2毛利率將攀峰 下半年產業多空紛亂

面板產業歷經谷底後，自去年 6 月以來迎來產業最強復甦週期，儘管下半年產業多空消息仍紛亂，加上近期面板漲幅明顯收斂，但觀察整體第 2 季各尺寸面板平均漲幅皆達逾 1 成，價量同步走揚下，友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 第 2 季毛利率將挑戰 3 字頭，寫下歷史新高。

友達、群創今年受惠遠距商機，加上面板報價走揚，首季毛利率攀上 22%、25.8%，創歷史次高、歷史新高，助推單季大賺百億元，隨著第 2 季整體面板報價維持上漲走勢，雙虎毛利率將可望站上 3 字頭，中小尺寸彩晶 (6116-TW) 首季毛利率則已達 48.2%，第 2 季更可望進一步衝破 5 成大關。

根據研調機構集邦旗下 Witsview 面板報價統計，6 月底 32、55 吋電視面板報價達約 88、227 美元，分別較 3 月底報價 75、202 美元，第 2 季漲幅達 14.94%、11.21%，IT 面板方面，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板單季漲幅也達 7.55%、19.06%。

隨著各應用尺寸面板報價走揚下，面板廠今年以來大啖漲價紅利，持續朝單季大賺百億元邁進，但展望下半年，由於 6 月面板價格已明顯收斂，各界開始對面板產業後市也有不少雜音。

產業人士觀察，6 月 32、43 吋為主的中小尺寸電視面板率先出現緩漲，除反映 4 月大漲效應，加上歐美等主要終端消費市場逐步解封，家戶消費預算開始轉往戶外，不利支撐面板需求。

此外，韓國面板廠三星顯示器、LGD 數度延後 LCD 關廠計畫，中國京東方近期也傳出擬投資新建 10.5 代線面板廠，都成整體面板供給供過於求的潛在風險。

不過，面板上游材料持續吃緊，玻璃大廠康寧 (GLW-US) 宣布第 3 季將再適度調漲玻璃基板價格，產業人士認為，玻璃基板漲價將墊高面板整體成本，雖然面板廠觀望市場需求不至於進一步將成本轉嫁客戶，但也將降低面板廠調降面板價格意願，短期而言，第 3 季面板價格仍相對有撐。