產業供過於求 傳恆大口罩產能大砍約6成

行政院院長蘇貞昌日前證實，台灣口罩庫存量高達 8.3 億片，受到政府不再徵收、國外疫苗施打率提升，傳口罩廠恆大 (1325-TW) 產能只剩原先政府徵用時期的 4 成，且可能還要再減產，原本一條產線一日兩班制全產能生產盛況已不再，面臨沉重去化庫存壓力。

去年政府推動實名制配給口罩，廠商極力趕工滿足需求，不過，隨著政府不再徵收，加上廠商產能開出，今年以來各大藥妝店、便利商店口罩庫存滿滿，即便 5 月起疫情再升溫，口罩仍是供過於求。

為彌補政府徵用口罩政策改變的營收缺口，恆大今年積極開發外銷市場，尤其是疫情嚴重的歐美地區，已取得歐盟 CE、美國短期 QKR 認證，並與客戶認證中。但據悉，恆大海外佈局同樣受疫情趨緩影響，歐美疫苗施打率也提升，民眾更不願戴口罩，導致恆大產品目前尚未外銷。

恆大回應，目前口罩產線持續運作，持續配合客戶下單需求生產形式，稼動率則是動態變化。

恆大主要產品包括口罩、紡結與複合不織布、熔噴不織布、貼合布及後處理布等。其中口罩日產量約 200-300 萬片，去年 11 月起受政府徵收口罩政策改變影響，口罩產能利用率開始下滑。

恆大除積極拓展口罩外銷市場，去年也陸續購置高階過濾材機器設備，新產品為空氣清淨相關濾材應用，已送交客戶認證，預計今年可望開始量產出貨，且由於其為高階產品，毛利較佳，也有助推升獲利成長。