蘋果示警七大產品需與醫療裝置保持安全距離 預防磁性干擾

蘋果 (AAPL-US) 近日公開一份名為「關於對醫療裝置的潛在磁性干擾」(連結) 的支援文件，提醒 iPhone、Apple Watch 及 AirPods 等用戶，在使用上需多加留意。

該支援文件中提到，部份情況下，磁鐵和電磁場可能會干擾醫療裝置。例如，植入式心律調節器和去顫器可能內含感測器，會在近距離接觸磁鐵和射頻時產生反應。為避免對這些類型的醫療裝置產生任何可能的影響，蘋果產品與醫療裝置需保持安全距離 (須相距超過 6 英寸 / 15 公分；若為無線充電，則須相距超過 12 英寸 / 30 公分)。

蘋果也提到，用戶如需瞭解特定準則，請諮詢醫師和裝置製造商。

蘋果列出清單，共有七大項目的相關產品內含磁鐵。其中包含 AirPods 和充電盒、Apple Watch 和配件、HomePod、iPad 和配件、iPhone 和 MagSafe 配件、Mac 和配件、以及 Beats 品牌的產品等。

美國心臟學會 (American Heart Association，AHA) 在 2021 年 6 月 2 日公開一份名為「Magnetic Interference on Cardiac Implantable Electronic Devices From Apple iPhone MagSafe Technology」的報告文件。

報告指出，利用 iPhone 12 Pro Max 來進行臨床實驗後發現，在 3 例的體內實驗當中、共出現 3 例磁性干擾結果，比例達 100%；而在體外實驗當中，在 11 個裝置當中有 8 個受到影響、比例達 72.7%。