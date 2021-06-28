茂順營運將逐季成長 第二季營收將衝破10億元創新高

密封元件廠茂順 (9942-TW) 今年第二季起新產能加入投產，加上市場需求湧入、工作天數增加，營收將繼續向上衝高達 10 億元，刷新首季 8.71 億元歷史紀錄，第三季則因擴產新訂單、新報價，有助營運向上。

茂順 4、5 月營收分別為 3.3 億元及 3.24 億元，年增率都在 3 成之上，加上 6 月營收持續攻高，第二單季營收將創單季新高，連兩季創高，毛利率則因經濟規模，也可望持在首季 35.65% 表現上。

茂順第一季稅後純益 1.25 億元，創 7 年來同期新高，也是 6 季以來新高，季增 11.61%，年增 1.47 倍，每股純益為 1.5 元。

茂順第二季陸續在兩岸新增 20% 產能供應客戶，並調漲新訂單報價近 10%，新開產能開出就被客戶搶光，目前排單達 9 月，法人看好，茂順全年營收將超越 36 億元創新高，稅後純益上看 6.65 億元，年增超過 7 成，每股純益 8 元創新高。

茂順密封元件應用廣泛，以應用區別來分，40% 應用於汽車，40% 為工業用，另有近 20% 用於農業及建設使用。

茂順 2020 年每股純益 4.64 元，每股擬配發 4.2 元現金股利，維持上一年股利。