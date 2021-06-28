〈MWC通訊大會〉和碩攜手工研院、是德科技 共推5G ORAN基站

隨著全球網路虛擬化趨勢發展，Open RAN 開放式網路架構成為各國 5G 布局的關鍵技術之一，代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (28) 日宣布與工研院、是德科技 (KEYS-US) 在世界通訊大會 (MWC) 上，共同推出 5G ORAN 基站，瞄準未來 5G 開放式網路商機。

和碩第六事業處總經理馮震宇表示，和碩近年持續布局 5G 技術，也跳脫過去僅聚焦單一產品，朝垂直整合應用發展，這次推出基於 O-RAN 標準，自主開發的 5G 基站更具備三大特點，包含開放介面、硬體整合提升效率、虛擬化平台提高可用性等。

這套 5G ORAN 基站是由經濟部技術處與工研院研發的 5G O-RAN 標準智慧基站網管系統 (5G O-RAN RIC) 推展，並陸續技轉電子大廠、網通設備廠，今年則進一步攜手和碩，並採用是德科技測試設備，展出 5G O-RAN 端到端專網系統，可望協助台廠進一步搶攻國際基站商機。

根據研調機構 SCF market status report 預估，累計到 2026 年全球 5G 小基站數量將達逾 2000 萬台，2030 年全球專網相關設備規模也可望成長到 180 億美元。

不過受疫情影響，世界通訊大會 MWC 原定今年在 2、3 月舉行，遞延至 6 月 28 日至 7 月 1 日透過實體、虛擬方式同步舉行，不過隨著 5G 應用、O-RAN 聯盟發酵，今年包含諾基亞、輝達 (NVDA-US)、高通 (QCOM-US)、日本 NTT 等，合計共推出 38 項 5G 技術，也創下歷年最多。