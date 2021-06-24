立訊搶攻iPhone 和碩印度廠下半年產能開出迎戰

代工大廠和碩 (4938-TW) 作為蘋果 (AAPL-US)iPhone 第二大供應商，近年主攻小尺寸產品，但去年受 iPhone 12 mini 銷量不如預期影響拖累營運，天風證券分析師郭明錤最新報告更點名，立訊 iPhone 出貨量將在 2023 年超越和碩，但觀察和碩近年布局，包含印度、越南廠都將依原定計畫在下半年開出，可望抵禦衝擊。

郭明錤認為，今明年蘋果 iPhone 成長動能強勁，全球出貨量都將超過 2 億支，並點名中國立訊集團為最大受惠者，預期立訊可望在 2022 年下半年取得新款 iPhone NPI，2023 年整體 iPhone 出貨量可望超越和碩，成為第二大組裝代工廠。

和碩是目前僅次鴻海的蘋果第二大 iPhone 組裝廠，近年主要負責小尺寸 iPhone 產品，但去年推出的 iPhone 12 mini 不如其他機種熱賣，雖然今年蘋果再推出紫色新款搶市，但仍拖累和碩上半年營運不如預期。

面對銷量不如預期、客戶要求，和碩全球布局腳步加速，其中，印度被蘋果視為是僅次中國的第二大生產基地，和碩也跟進鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW) 赴當地設廠，雖然印度疫情嚴峻，但和碩印度廠仍照計畫將在下半年開出。

印度、越南兩地都是和碩近兩年著重布局的區域，市場認為，印度廠將主要服務蘋果，代工 iPhone 智慧型手機，越南廠則提供智慧音箱等 IoT、消費產品為主。

未來蘋果中國、印度兩地布局效益將逐步浮現，未來中國以外的全球產品將由印度為主，屆時在印度扎根的鴻海、緯創、和碩都將受惠，隨著立訊等中國供應鏈崛起後，台廠版圖是否再出現匹變，仍有待觀察。