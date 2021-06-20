立訊股價回神 緯創、和碩Q2業外有回沖利益挹注

代工廠緯創 (3231-TW)、和碩 (4938-TW) 首季受中國立訊集團股價下跌影響，蒙受龐大業外評價損失，但本季立訊股價回神，緯創、和碩業外將可望有回沖利益挹注。

觀察立訊股價走勢，今年 3 月 31 日收盤價為人民幣 33.91 元，截至上周五 (6 月 18 日) 收盤價 39.76 元，波段漲幅 17.2%，緯創、和碩因分別持股約 0.81%、0.57%，可望在本季認列評價回沖利益，提升帳面價值。

立訊首季暴跌近 4 成，主因是受美國 337 調查、大股東減持等利空衝擊影響，但隨著利空淡化，本季營運逐步回溫，其中，蘋果 4 月推出的追蹤神器 AirTag，據了解就是由立訊去年向緯創購買的昆山廠生產製造。

緯創首季受到立訊股票評價影響拖累，首季純益下探近五年低點，單季純益僅 0.04 元，和碩則因業外有處分日鎧股權投資利益，加上所得稅回沖，才得以持穩。

本業方面，緯創、和碩均看好在遠距商機延續下，今年筆電需求可望維持高檔，但第 2 季零組件缺料較首季擴大，對出貨轉趨保守，緯創預期， 6 月四大產品線出貨都將持平或較 5 月微幅成長，第 2 季維持筆電、桌機、顯示器都將季增雙位數。

和碩則預期，6 月出貨受缺料影響，整體第 2 季筆電出貨目標從原本季增 5-10%，下調到季增 5%。