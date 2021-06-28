南韓企業捐贈數百萬美元資金 助越南購買疫苗

越南是許多大型企業重要的生產基地，但是在疫情持續延燒的情況下，許多企業擔憂當地工廠恐因此被迫停暫停。有報導指出，南韓企業已向越南政府捐贈了大量資金，以幫助該國購買新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗。

在疫情爆發前，中美貿易戰背景下，許多大廠遷出中國，轉向越南、印度建立工廠。但是，隨著印度和越南的疫情持續，當地工廠營運受到衝擊。

經濟學家表示，在印度和越南，確診病例數的激增已經使當地許多工廠不得不關閉，可能會使供應鏈受到衝擊。國際旅行因疫情被暫停，跨國公司也無法派遣員工到印度和越南建立新廠。

有越南官員在週日 (27 日) 表示，有許多在越南當地設廠的南韓企業，已捐贈了數百萬美元的資金。其中，三星電子 (Samsung) 向越南中央和地方政府捐贈了約 28 億韓元 (248 萬美元)，是在越南經營的外國企業中捐款額最大的。

另一家南韓企業 SK 海力士也向越南中央政府捐贈了 100 萬美元，來協助越南當地的防疫。LG 電子則向其生產設備所在的海防省捐贈了 15.5 億韓元。CJ 集團向越南財政部捐贈了 3.18 億韓元，以幫助越南克服疫情。新韓銀行則是通過越南中央銀行，向越南政府捐贈了 2.9 億韓元。

報導指出，除南韓外，他在越南設廠的其他外國公司中，日本豐田和台灣富士康也分別捐款超過 5 億韓元，以幫助當地對抗疫情。

越南從 5 月初開始發生迄今最嚴重的一波疫情，越南每日新增病例超過百例，單日新增病例數曾經一度突破 400 例。迄今，越南累計病例數為 8000 多例。