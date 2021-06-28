中國遠景集團將在法國設電池工廠 供雷諾汽車使用

《彭博社》28 日 (週一) 報導，中國遠景科技集團 (Envision Group) 為供應電池給法國雷諾 (Renault) 的平價款電動車使用，已計畫在法國北部設廠，投資金額上看 20 億歐元。

該項交易是雷諾電動車發展戰略中的一環。根據雷諾的公開資料，該公司有投資一家成立一年的法國新興企業 Verkor，目的是為了製造大型及高階電動車所使用的高性能電池。雷諾已取得 Verkor 逾 20% 的股票

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 在 6 月 28 日、將前往雷諾坐落在法國北部城市 Douai 的汽車組裝廠，屆時也將宣布遠景在 Douai 設廠的消息。這是遠景首度在歐洲設廠，未來該公司也會在歐洲製造風力發電機。

遠景集團負責電池生產的遠景動力 (Envision AESC)，預計從 2024 年開始、會在法國工廠生產 9 吉瓦時的電池；而在 2030 年之前，也計畫投入 24 吉瓦時的電池生產。這些電池將搭載在雷諾的 5 款電動車上。遠景也承諾在 2020 年代末期之前，將創造出 2500 個工作機會。

與雷諾汽車共組聯盟的日產汽車 (Nissan)，在 2018 年的時候把電池部門 AESC 賣給遠景，目前也仍持有遠景動力的 20% 股票。

目前雷諾與南韓的 LG Energy Solution 簽有電池供應合約，伴隨著雷諾與 Verkor 之間展開合作，未來在 2025 年前後、雷諾也很可能階段性的與 LG 解約。

而關於雷諾對 Verkor 所做出的投資，詳細金額並沒有對外公開。

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