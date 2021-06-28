友霖過動症新藥授權擴大 將拓展全球市場

友華 (4120-TW) 集團子公司友霖 (4166-TE) 今 (2) 日宣布，治療注意力不足過動症藥物的生產銷售權，再度取得美國公司 DURECT 授權，將從亞太區擴及到全球市場，其中該藥品已積極向東南亞國家申請藥證。

友霖自 2009 年開始與美國公司 DURECT 合作，透過多層次藥物控制釋放技術 (MPRT)，開發出治療注意力不足過動症新藥「思有得持續性膠囊 22mg, 33mg,44mg(Methydur)」。

友霖表示，該新藥結合速效和緩釋，藥物起始作用時間快速，且藥效涵蓋學童學習時間，能讓學童維持一整天專注力，消退時間迅速不影響學童睡眠。新藥去年 8 月取得健保給付，於台灣首發上市，目前已在各醫學中心陸續進藥，同時也獲得衛福部和經濟部肯定。

友霖指出，注意力不足過動症在各國盛行率約 2-11% 不等。以美國來說，根據 IQVIA 資料庫顯示， 含有 Methylphenidate 成分的過動症藥物市場規模，2020 年達 16.7 億美元。

友霖表示，該新藥目前已開始洽談全球合作夥伴，如中國、日本、韓國、美國以及歐洲等地，就此將產品拓展到全球市場，隨著國際市場拓展，預期將帶動產能及銷售成長。