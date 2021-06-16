〈國內疫情升溫〉祛痰藥物有望緩解新冠病患症狀 友華捐全台68家醫院

友華 (4120-TW) 今 (16) 日宣布，祛痰藥物 Ectrin 痰止 (Erdosteine) 有助改善新冠病患的呼吸困難症狀，已取得衛福部核准緊急捐贈，藥物將送往全台 68 家醫療院所，救助 3300 名新冠病患。

根據 2020 年義大利研究報告顯示，COVID-19 病人出院後，使用化痰藥 Erdosteine 進行一天兩次的療程，共治療 15 天，病人明顯改善生活品質和呼吸困難症狀，此項觀察研究報告也發表於國際期刊 Multidisciplinary Respiratory Medicine 2020。

執行長蔡孟霖指出，旗下生產的祛痰藥 Ectrin 痰止已在國內核准上市，屬自費藥品，今年 5 月以來國內疫情升溫，病人數一直增加，加上國外研究顯示，該藥物可改善 COVID-19 病人症狀，因此緊急生產，並向衛福部提出藥物捐贈申請案。

友華祛痰藥 Ectrin 痰止獲得衛福部許可後，將陸續把藥物送往 68 家新冠肺炎專責醫院，其中，已送至新光、振興、雙和、國軍花蓮、聯新、北榮新竹分院、長春等醫院，預計可幫助 3300 名新冠病患。