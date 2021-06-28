銀行出招以求營運不中斷 分流縮時、視訊對保樣樣來

全國第三級疫情警戒再延長至 7 月 12 日，各家金融業持續積極備戰，尤其銀行業重視 KYC（Know Your Customer，了解你的客戶），使得長期採取「面對面」為主的作業模式面臨重大挑戰。近期，各家銀行紛紛出招，包括限定開戶時段、縮短營運時間或推出「視訊對保」等，力求面對大環境劇烈變動，仍保持營運不中斷。

其中，國泰世華銀行於三級以上警戒期間，全台分行受理一般實體帳戶開戶的時段，限定為上午 9 時至 10 時半，且僅受理未成年人、外籍人士或需要實體存摺的民眾辦理。

新光銀行則為保障顧客權益及維護同仁健康，位於雙北的三間分行縮短營業時間為上午 10 點半至下午 3 點半；

截至 6 月 22 日，共有 8 家國銀、共 42 間分行調整營業時間。



永豐銀行總經理莊銘福日前於線上法說會中則表示，調整分行營運時間必須考慮客戶的使用習慣和權益，暫列備案；同時，隨數位化應用逐步到位，預期疫情對銀行的影響可望逐漸減少。

永豐銀行上周也推出「視訊對保」機制，輔以交易確認覆核機制，於事後補徵提合法文件，讓民眾安全宅在家，也一樣享有銀行的金融商品與服務。

台北富邦銀行同步升級防疫措施，自即日起全面推行視訊服務，無論個人投保壽險或中小企業申辦融資貸款業務，均可利用視訊取代傳統的親晤親簽，從申請到審核全程線上完成，不僅大幅提升便利性，還可確保服務零接觸，守護客戶及員工的安全健康。

同時，考量疫情對企業營運帶來的衝擊，中央銀行日前也提高中小企業紓困貸款 C 方案額度至 100 萬元，北富銀支持政府美意，持續為 C 方案提供申辦手續費全免的「嘉玲」優惠，以行動力挺中小企業度過疫情難關。