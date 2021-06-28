〈美股盤前要聞〉標普指數上週創新高後 美股期貨波動

在標準普爾 500 指數上週五收漲 0.33%，至 4280.70 點，並在上週創下自 2 月份以來的最佳單週表現後，美股期貨週一 (28 日) 呈現波動，道瓊期貨跌 0.08%，標普 500 期貨漲 0.06%，那斯達克 100 期貨漲 0.27%。

1. 中國製特斯拉系統出包 28.5 萬輛車急召進場維修

中國監管機構周六（26 日）表示，特斯拉 (TSLA-US) 將召回約 28.5 萬輛中國製造與進口的 Model 3 與 Model Y 車款，以更新輔助駕駛相關系統。

根據中國國家市場監管總局網路公告，特斯拉本次召回的車輛與輔助駕駛系統有關，該系統有可能被駕駛人意外觸發，導致車輛突然加速疾駛，影響行車安全，因此向市監總局報備召回。

特斯拉此次召回更新軟體的車款，包括中國製造 Model 3 與 Model Y 電動車共 249,855 輛，以及 35,665 輛進口的 Model 3 電動車。

2. FAA：在 2023 年中之前不會批准波音 777X 客機

美國聯邦航空總署 (FAA) 在近日向美國飛機製造商波音 (BA-US) 表示，該公司最新的雙引擎客機 777X，仍未準備好進行重要的認證步驟，當局可能要到 2023 年中以後才會批准 777X 客機。

報導指出，FAA 在致波音公司的一封信中指出，拒絕授予波音「型號檢驗許可 (TIA)」的部分原因在於，777X 客機尚未為做好準備，僅有少量的認證飛行測試，因此拒絕提供階段性的 TIA。

該信顯示出政府當局對於波音缺乏數據，和缺乏能供給 FAA 進行初步安全評估的擔憂。FAA 在週日 (27 日) 在一份聲明中表示：「美國聯邦航空總署不會批准任何飛機，直到符合我們的安全和認證標準。」

3. 彭博：蘋果正探索更大尺寸 iPad 有望幾年內上市

據《彭博》最新一期 Power On 通訊，記者 Mark Gurman 爆料，蘋果 (AAPL-US) 正在考慮為消費者提供更大尺寸的 iPad Pro 機型，大平板機型可能會在幾年內上市。

自產品首次發布以來，蘋果最大的平板電腦一直是 12.9 英吋 iPad Pro。Gurman 表示，他由相關人員處得知，蘋果的工程師和設計師正在探索更大的 iPad，最早可能在幾年後上市。

他表示，由於蘋果目前規畫的 2022 年 iPad Pro，是以 11 吋及 12.9 吋 iPad Pro 進行調整，所以加大尺寸的 iPad Pro，不太可能在明年推出。

4. 英國監管部門：禁止幣安在當地開展業務

英國金融行為監管局 (FCA) 發布消費者提醒，禁止幣安 (Binance) 在當地從事任何受到監管的活動，凸顯這一大型加密資幣平台在全球所受的監管正在增加。

在日期為 6 月 25 日的通知中，FCA 指出，幣安在英國唯一受到監管的實體 Binance Markets Ltd，「未經 FCA 事先書面同意，不得開展任何受監管活動...... 立即生效」。

FCA 表示，這家公司要在周三晚之前，確認移除所有廣告及促銷活動，還必須在網站、社群媒體和其他媒體平台上說明，公司沒有在英國經營的許可。

5. 晶片短缺舒緩？福斯墨西哥廠復工

福斯集團於當地時間周日 (27 日) 發出聲明稱，墨西哥福斯汽車正準備恢復其三個製造部門的業務。這可能是汽車晶片短缺趨勢有所舒緩的最新訊號。

美國交易經紀商 Susquehanna Financial Group 的數據顯示，雖然 5 月晶片交貨時間創有追踪數據以來 (2017 年) 的最長期限，但某些領域的供應已開始趕上需求。

博通 CEO Hock Tan 等一些晶片製造商高層稱，不要過度解讀半導體交貨時間飆升的問題。同時，瑞銀也發表相同觀點認為，就全球晶片短缺對汽車產業的負面影響而言，最糟糕的情況可能已經過去。通用 (GM-US)、福特 (F-US) 和福斯等車廠隨著晶片供應逐漸改善，生產前景正在好轉。