品牌廠擴大布局中高階產品 今年OLED、QLED電視出貨將創高

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (29) 日表示，宅經濟刺激電視需求成長，但受面板價格持續走揚、零組件缺料影響，品牌廠更積極布局大尺寸、中高階產品，雖然全年電視出貨成長空間有限，但預估中高階 OLED、QLED 電視出貨將分別達 710 萬台、1102 萬台，雙創歷史新高。

集邦表示，電視品牌廠今年面臨面板價格不斷上漲，加上整機使用的半導體零組件漲價、缺料壓力，迫使品牌廠縮減中小尺寸出貨規模，轉布局獲利較大的大尺寸、中高階產品，連帶激勵中高階 OLED、QLED 電視出貨成長優於市場平均。

集邦預估，今年以 LG、Sony 為代表推出的 OLED 電視出貨量將達 710 萬台、年增 80%，中高階 QLED 電視則在三星擴大產品線下，今年出貨量將達 1102 萬台、年增 22.4%，都將創下歷史新高。

不過受中小尺寸機種規模縮小下，集邦估今年全年電視品牌出貨量僅將年增 1.4%，達約 2.2 億台。

另一方面，集邦指出，三星今年也將 MiniLED 背光導入全新 Neo QLED 系列電視，根據三星內部目標，今年將主打 65 吋、55 吋產品，其他品牌中，小米、LG 也有新品導入 MiniLED 背光，預估今年 Mini LED 背光電視出貨量將上看 300 萬台。