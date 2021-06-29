華爾街資深投資人警告 Fed將戳滅市場泡沫

儘管全球貨幣政策可能收緊，並且傳染性更強的 Delta 變種病毒在全球蔓延，標準普爾 500 指數仍創歷史新高，華爾街資深投資人 David Roche 表示，投資者應該警惕泡沫破滅，而聯準會 (Fed) 是最有可能的催化劑。

報導指出，Delta 變種病毒迅速傳播，市場對 Fed 是否將被提前縮表，以及通貨膨脹的擔憂等相關情況下，標普 500 指數在上週仍創 2 月以來最佳單週表現。

近期以來，Fed 的政策出乎意料地轉鷹，上調了通膨的預期，並暗示將在 2023 年底兩次加息。

投資公司 Independent Strategy 總裁 Roche 在接受採訪時表示，目前美股的估值就是泡沫，很難說讓事情結束的催化劑是什麼，可能是另一種變種病毒，但目前可能性不大。

Roche 表示：「在我看來，最有可能的催化劑是 Fed 實際上被迫停止發出雙重信息，並不得不開始認真談論結束額外貨幣刺激和預算赤字。」

雖然有部分美聯準會官員表示，有必要提前討論縮表，但聯準會主席鮑爾已經採取行動安撫市場，建議對這些預測持謹慎態度。

另一方面，Roche 認為，Delta 變種病毒不太可能成為壓抑消費者支出和美股市場回落的主因。房地產市場和企業部門的過度儲蓄，加上即將出台的更多刺激措施，使人們對於經濟成長前景保持樂觀。