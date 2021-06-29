台股創新高後漲幅回吐 外資終止連4買 三大法人合賣142.7億元

法人季底作帳倒數 2 天，台股今 (29) 日早盤上漲逾百點，衝上 17713 點歷史新高，電子股回神，鋼鐵、電纜吸引大量買盤湧入，但隨著高檔賣壓湧現，航運股上沖下洗，整體成交值占大盤 35%，終場指數漲幅收斂，小漲 7 點，收在 17598 點。三大法人合計賣超 142.7 億元，其中外資終止連 4 買，大砍 146 億元。

在多空激烈交戰下，成交值爆出巨量，達 5927.41 億元。觀察籌碼面，外資賣超 146.04 億元，終止連續 4 個交易日買超；投信又轉為買超 0.84 億元；自營商與投信同調，買超 2.6 億元。三大法人合計賣超 142.7 億元。

觀察主要權值股表現，台積電以 598 元開出，一路在盤上表現，終場漲幅略收斂至 0.8%，收 595 元；大立光強彈逾 2%，聯電、台達電、國巨、矽力 - KY 同樣表現不俗。不過，國泰金及富邦金等金融股，今日賣壓較重、震盪走跌。

鋼鐵族群依舊獲得大量買盤追捧，中鋼一度大漲逾 3%，最高來到 38.8 元，但隨著賣壓出籠一度翻黑，此外，燁興、燁輝、志聯、彰源、新鋼、佳大、允強、運錩等多檔，都攻上漲停，鋼鐵股交投熱絡，占大盤整體成交約 2 成。

航運股今日上沖下洗，賣壓出籠後普遍拉回，貨櫃三雄互有漲跌，長榮上漲約 2 %，股價續創新高，陽明以平盤作收，萬海則下挫 2.6%；新興、榮運、宅配通等運輸股仍獲買盤點火；不過，慧洋 - KY、四維航、台航、中櫃等均遭到調節，股價重摔 4-6%。運輸類股指數終場翻黑小跌，成交值高達 2091 億元，占大盤比重 35%。

面板股今日遭空方狙擊，友達、群創、彩晶股價均重摔 3-4%；高端疫苗 EUA 審查需補件，開放施打日恐趕不上 7 月，今日股價大跌逾 6%，聯亞藥一度跌破 200 元大關，跌幅達 25%。

法人指出，進入傳統旺季，電子有機會重回主流，擔綱下波攻堅的主力，可留意接下來的法說會，預期可望偏向正面，台股短線仍有表現的機會，此外，美國基礎建設題材有利原物料股，傳產、金融、電子將維持良性輪動。