貝萊德：高稅收、監管風險恐削弱美股 歐股日股可望落後補漲

貝萊德智庫 (BlackRock Investment Institute) 發布報告表示，高稅收、監管收緊以及其他已開發國家經濟復甦加快等風險，恐削弱美國股市的吸引力，並看好歐股及日股接棒，自經濟重啟行情中補漲。

以 Wei Li 為首的貝萊德策略師認為，隨著經濟重啟範圍進一步擴大，美國之外的已開發市場股票在經濟重啟佔據了有利位置，此外，潛在的高稅收加上更多監管規定，可能對美股的強勁表現構成挑戰。

去年 3 月迄今，標普 500 指數自低點回升逾 90%，近來連日突破新高，促使投資人開始思考股市漲多的潛在風險，甚至轉向其他漲勢相對不大的市場。

(圖：Bloomberg)

貝萊德策略師看好歐洲、日本股市自當前的經濟重啟階段中獲利，且與美國相比，這些國家面臨的稅收及監管風險相對較低。

策略師預計，若拜登政府打算加徵 28% 的公司稅和 21% 的全球最低企業稅，標普 500 指數明年每股淨利將減少 7%，不過，他們認為實際的加稅幅度應較溫和。

雖然預期美股面臨壓力，貝萊德策略師仍看好中小企業股票表現，因為這些公司不太可能受到針對跨國大型公司的加稅與監管法規影響。

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