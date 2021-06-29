美股IPO上半年成績單出爐 中概股表現強勢

今年上半年美股 IPO 熱度不減，募資總額達 1710 億美元，超越去年全年的 1680 億美元。盤點上半年 IPO 新兵成績單，中概股家事服務商 e 家快服為「首日漲幅王」、韓國電商巨頭 Coupang 則列「募資王」。

首日漲幅前十強 中概股包下 7 名

根據 IPO 首日收盤漲幅來看，中概股有 7 檔進入前十強，其中中國家政服務商 e 家快服 (EJH-US) 傲視群雄，單日暴漲 881.82%；其次是中國手機及配件製造商聯代科技 (UTME-US)，至少觸發 9 次熔斷，盤中股價一度飆漲 1050%，最終收漲 875%。

此外，聯代科技隔日漲勢不停歇繼續上衝 110%，上市兩天股價噴漲 2583%，堪稱上半年中概股 IPO 的「妖股王」。

首日募資前三名 網路企業最受歡迎

以首日募資金額計算，今年上半年前三名分別為韓國電商巨頭 Coupang(CPNG-US)、美國交友平台 Bumble(BMBL-US) 及美國手遊公 AppLovin(APP-US)，反應市場對網路企業的熱情。

Coupang 募資金額高達 45.5 億美元，為今年來美股最大的 IPO，足以進入美股史上最大規模 IPO 的前 20 強，目前排在第 19 位；上市首日收漲 40.71%，市值一度突破了千億美元大關。

Bumble 以每股 43 美元的發行價格，從投資人那裡籌集了 22 億美元融資。其 IPO 定價遠高於 37 美元至 39 美元的發行價範圍，代表投資人對這家新興科技公司需求旺盛。

中概股赴美 IPO 熱度不減 滴滴出行、火花思維下半年登板

值得注意的是，儘管第一季中國三大電信巨頭、中海油遭從紐交所摘牌，當季中資企業赴美上市數量仍創下近 10 年來新高，達到 19 家，共募資 43.7 億美元，集中在消費零售、雲端和生物科技等行業。

展望下半年仍有不少中概股將赴美 IPO，包括中國最大線上叫車公司滴滴出行，已於 11 日正式向美國證交會（SEC）遞交的赴美上市文件，股票代碼為 DIDI，本次 IPO 預計籌資最多 40 億美元。

騰訊投資的線上教育機構火花思維，在 21 日宣布已遞交申請表，擬在那斯達克掛牌上市。不過，當前中國官方整頓補教行業，導致不少在美掛牌的線上教育機構股價大跌，火花思維 IPO 是否遭受影響備受關注。