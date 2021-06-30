〈美股盤後〉Skyworks領晶片股走揚 那指標普續寫新高

週二 (29 日) 美國經濟數據強勁，6 月份消費者信心增強，4 月房價創下 30 多年來最大漲幅，華爾街無視股市高估值擔憂，Moderna 刷新高，Skyworks 帶動晶片股揚升，那指、標普續寫新高紀錄。

政經消息方面，美國總統拜登週二在威斯康辛州發表談話，拜登稱，上週與兩黨達成的基礎建設協議將使全美工薪階層和中產階級家庭受惠。

聯準會 (Fed) 隔夜附買回操作 (ON RRP) 來到 8412 億美元，連續 9 個交易日超過 7000 億美元。

地緣政治消息方面，第 11 屆美台貿易暨投資架構協定 (TIFA) 會議將於 30 日登場，蔡英文總統週二表示，這是台灣對外貿易非常重要的一大步，該會中將談及簡化疫苗的醫療物資進出或程序。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 週二否認美國以疫苗交換台灣晶片的臆測，強調美國決定提供台灣疫苗的主因是台灣無法取得疫苗。

聯合國週二通過到 2022 年 6 月 30 日的預算 60 億美元，避免維和計畫停擺。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.81 億例，死亡數突破 393 萬例，美國累計確診超過 3364 萬例，累計死亡數超過 60.4 萬。印度累計確診超過 3031 萬例，巴西累計確診 1844 萬例。

週二 (29 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 9.02 點，或 0.03%，收 34,292.29 點。

標普 500 指數上漲 1.19 點，或 0.03%，收 4,291.80 點。

那斯達克指數上漲 27.8 點，或 0.19%，收 14,528.3 點。

費城半導體指數上漲 25.7 點，或 0.77%，收 3,348.9 點。

標普 11 大板塊中僅資訊科技、非必需消費品和醫療保健 3 大板塊收紅，公用事業、通訊服務和能源板塊領跌。

焦點個股

科技五大天王僅臉書下滑。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15%；臉書 (FB-US) 下跌 1.05%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.22%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.12%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.00%。

道瓊成分股漲跌互見。高盛 (GS-US) 上漲 1.06%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.12%；波音 (BA-US) 下跌 1.75%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 0.20%；美國運通 (AXP-US) 下跌 0.32%；Salesforce (CRM-US) 漲 0.49%；3M (MMM-US) 下跌 0.23%。

費半成分股多收高。Skyworks (SWKS-US) 上漲 4.52%；博通 (AVGO-US) 上漲 0.92%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.27%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.66%；美光 (MU-US) 跌 0.54%；AMD (AMD-US) 上漲 2.80%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.21%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.08%。

台股 ADR 僅日月光獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.52%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.84%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.02%。

個股消息

印度政府週二授予 Moderna 疫苗緊急使用授權，同時 Moderna 發布積極的疫苗試驗更新消息，旗下新冠疫苗能抗 Delta 變種病毒。Moderna (MRNA-US) 股價開盤跳漲，一度飆漲近 7%，收紅 5.17% 至每股 234.46 美元，創歷史新高紀錄。

巴克萊銀行週二上調 Skyworks 目標價至 200 美元，Skyworks (SWKS-US) 上漲 4.52% 至每股 190.95 美元。

聯合航空 (UAL-US) 下跌 0.65% 至每股 52.15 美元。押注疫情後旅行需求反彈，預定 200 架波音 737 Max 和 70 架空中巴士 A321neo，為該公司有史以來最大的訂單。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.15% 至每股 136.33 美元。今年即將上市新 iPhone 13 部份零組件已抵達模組廠，市場預期今年的 iPhone 13 的上市日期將略早於 iPhone 12。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.16% 至每股 680.76 美元。瑞銀週二將特斯拉股價從 730 美元下調至 660 美元，理由是中國需求放緩。

今年壓力測試成功過關後，美國銀行業大舉增發股息並實施庫藏股計畫，大多合計增發 4 成股息，其中摩根士丹利將股息翻倍，未來一年將實施 120 億美元的庫藏股。摩根士丹利 (MS-US) 上漲 3.35% 至每股 90.64 美元。

叮咚買菜 (DDL-US) 美國 IPO 首日開盤一度上升逾 19%，收紅 0.09% 至每股 23.52 美元。

經濟數據

美國 4 月 S&P/Case-Shiller 20 大城房價指數年增率報 14.9％，前值 13.4%

美國 4 月 S&P/Case-Shiller 全國房價指數年增率報 14.6％，前值 13.3%

美國 6 月諮商會消費者信心指數報 127.3，預期 119.0，前值 117.2

華爾街分析

華爾街正在密切關注週五即將公布的非農就業報告，Globalt 高級投資組合經理 Tom Martin 認為，市場正處於消化期，等待下一個焦點數據，了解經濟復甦的可持續性。

Harvest Volatility Management 交易和研究主管 Mike Zigmont 稱，如果本月非農就業數據強勁，而且美國開始在失業率方面取得進展，那將改變聯準會整體論調。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主