鉅亨美股雷達：蔚來有望在中國擊垮特斯拉、Nvidia收購ARM獲博通支持

盤前重要看點：

在第二季美股財報季啟動之前，市場資金正高速流入科技股，看好科技股不僅將繳出一張亮眼財報之外，針對第三季的財測估計也是相對樂觀。

再加上拜登政府已與國會達成初步的基礎建設計劃共識，後續針對美國經濟的刺激效應，也令市場看好 S&P 500 企業的每股盈餘 (EPS) 回升力道，將有進一步收斂昂貴的 S&P 500 估值。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 150.57 點，或 0.44%，收 34,283.27 點。

標普 500 指數上漲 9.91 點，或 0.23%，收 4,290.61 點。

那斯達克指數上漲 140.1 點，或 0.98%，收 14,500.5 點。

費城半導體指數上漲 81.7 點，或 2.52%，收 3,323.1 點。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

里奇蒙 Fed 主席巴爾金發表談話 (2021 票委)。

美國 6 月諮商會消費者信心指數，市場預期 119.0，前值為 117.2。

重要個股動態：

1. Nvidia (NVDA-US)

博通 (Broadcom) 首席執行長陳福陽 (Hock Tan) 表態，支持 Nvidia 收購英國晶片設計公司 ARM，獲得市場認同。

陳福陽發表聲明表示，支持 Nvidia 收購 ARM，且 Nvidia 已向晶片產業表態稱將繼續投資 ARM 技術，並向所有公司開放，儘管這一交易尚未正式完成，但陳福陽的表態還是受到投資者歡迎。

另外 Nvidia 也宣布將與 Google Cloud 合作，融合 Google 的 Anthos 平台和 Nvidia 的雲端運算硬體，共同開發供其他公司使用的平台。

在遊戲、加密貨幣和資料中心業務拉動下，過去 3 年 Nvidia 股價累計上漲約 250%，市值為 4980 億美元，本益比約為 95 倍。

Nvidia 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Facebook (FB-US)

美國聯邦地區法官 James Boasberg 駁回了美國聯邦貿易委員會和 48 個州總檢察官對 Facebook 的指控，在此消息影響下，Facebook 市值應聲突破 1 兆美元大關。

Facebook 幾乎所有營收都來自於投放於 Facebook 和 Instagram 用戶的廣告身上，但另一方面，Facebook 的硬體業務發展也是相當迅速，產品包括 Portal 設備、Oculus 穿戴式設備等，且 Facebook 還計劃 2021 年將發表一款智慧型眼鏡，市場看好 Facebook 業務的多角化運營。

FB 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 蔚來汽車 (NIO-US)

投資公司 Navellier 在最新研報中認為，蔚來將在中國市場超越特斯拉，看好蔚來的產量與交車量進一步大幅拓展。

Navellier 研報指出，蔚來汽車將取代特斯拉成為中國最大的電動汽車製造商，且蔚來還將主導中國大陸地區和香港地區的電動車市場。

Navellier 認為，蔚來汽車的設計和製造，採用了通訊、自動駕駛和人工智慧等多方面的最新技術，且蔚來還在與 Nivida 等先進晶片公司進行合作，後續在電動車市場可望推出更多的技術革新。