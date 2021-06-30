Apple Watch推限量版國際系列錶帶 隨機附送專屬錶面

蘋果 (AAPL-US)Apple Watch 新推出限量版的 International Collection 國際系列運動型錶環及錶面。該系列透過絢麗多彩的運動型錶環及可下載的錶面，來表現全球 22 個國家。有 40mm 及 44mm 兩種尺寸可供選擇，售價為新台幣 1600 元。

Apple Watch 國際系列運動型錶環及錶面 (圖片：蘋果公司提供)

蘋果公司在 29 日 (週二) 的新聞稿中提到，該公司為了彰顯運動員和球迷身上，超乎言喻的強大驅動力和拚搏精神，而推出 Apple Watch 的國際系列錶帶。共包含 22 款限量版運動型錶環，其絢麗多彩的設計代表了全球多個國家或地區。

22 個國家包括澳洲、比利時、巴西、加拿大、中國、丹麥、法國、德國、英國、希臘、義大利、牙買加、日本、墨西哥、荷蘭 、紐西蘭、俄羅斯、南非、韓國、西班牙、瑞典及美國。

而凡是購買國際系列錶帶的客戶，也可下載專屬的 Stripes 錶面來與各式顏色的錶帶搭配。全球各地的 Apple Watch 用戶都可藉由錶帶與錶面的客製化，來表達對其所屬國家的支持。

關於國際系列專屬錶面的下載，用戶只需透過錶帶包裝所附屬的 App Clips 功能，就可輕鬆取得全新錶面。