台美TIFA會談達共識 深化雙邊關係、成立工作小組

台美貿易暨投資架構協定 (TIFA) 今 (30) 日上午登場，就供應鏈、國際合作、貿易便捷化等議題交換意見，總談判代表鄧振中表示，我方在會中也提出洽簽自由貿易協定，美方表示了解，希望持續深化雙邊關係，此外，我方也對鋼鐵、輪胎等產業表達關切，最後雙方達共識，將就不同項目成立工作小組，全年度不斷討論相關議題。

行政院下午舉行台美 TIFA 會議會後記者會，在國際合作方面，副總談判代表楊珍妮指出，台美雙方同意在國際組織 WTO、APEC 等國際場合進行合作，共同就 WTO 的改革，如何確保國家資源共同對抗強制技術移轉，處理國營事業不公平貿易，以及 WTO 電子商務等領域談判密切合作。

至於供應鏈議題，楊珍妮轉述，美方首先表示，根據拜登政府百年報告顯示，美國政府將透過盟友及夥伴確保供應鏈穩定，其中強調私部門合作的重要性，而台灣就是盟友之一。我方特別呼籲，美方在建立供應鏈韌性安全的重要性時，透過標準制定的合作，擴大半導體、疫苗生產代工及電動車、綠色經濟等產業的研發製造、人才培育等能量。

媒體詢問台美是否談及洽簽 BTA、FTA？鄧振中指出，會中我方有表達希望未來能洽簽相關貿易協定，但兩國貿易量龐大，簽署貿易協定需要相當長的時間洽談，不過，此次會議讓雙方關係更加緊密，可望打下基礎，美方對此也表示了解，希望雙方能朝深化、提升關係上努力。

針對台灣爭取莫德納疫苗授權代工，衛福部次長薛瑞元表示，美方有表達與台灣洽談的意願，但中間牽涉太多事宜。

台美 TIFA 會議也談及鋼鐵產業，經濟部次長陳正祺說明，美國在川普政府任內，為解決全球鋼鐵產能過剩，課徵「232 條款」鋼、鋁國安關稅，我方向美方提出關切，希望美國儘速檢討政策，取消對我鋼鐵銷美關稅，未來雙方也會就此議題繼續討論。

至於輪胎產業，陳正祺指出，美方正進行輪胎反傾銷調查，行使其 WTO 合法規定權益，雖然我方一再出面向美方說明，美方輪胎業並未因我國出口受損，但很遺憾地，美方仍達成課徵的決定，不過，未來還有行政複查，政府會積極協助業者繼續爭取應有權益。

鄧振中強調，台美關係密切，不能以一年一次的 TIFA 來維持，此次會中雙方同意，未來將就不同項目會舉行工作小組，相信近一年內台美討論會很密切，這也是此次會議中非常重要的成果。

