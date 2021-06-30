玉山企業經營及永續發展再獲國際大獎肯定

《亞洲企業商會》（Enterprise Asia）公布「2021 亞太傑出企業獎」得獎名單，玉山金控 (2884-TW) 首度參加即榮獲「卓越企業管理獎」(Corporate Excellence Award) 及「優異勵志品牌獎」(Inspirational Brand Award) 2 座大獎，高度肯定玉山在企業經營及品牌影響力的表現。此外，玉山銀行也蟬聯《亞洲金融雜誌》(FinanceAsia)「台灣最佳永續銀行」獎項，連續兩年獲獎為國內最佳紀錄，展現長期投入永續經營的成果。

亞太傑出企業獎設立的目標為提倡企業永續發展，並表揚經營管理成果傑出的企業，獎項範圍涵蓋亞太 14 個國家及市場，迄今已有超過 2000 家企業或個人參與。今年獎項以「重啟經濟藍圖、邁向永續復甦」(The Great Reset: Towards A Sustainable Recovery) 為主軸，表彰優秀的企業能夠在瞬息萬變的商業環境中展現經營韌性，並且透過前瞻性的視野將挑戰化為商機。

獎項由獨立評審團審核，綜合評估企業文化、策略領導、人力資源、產品服務及品牌等 5 個管理面向，以及獲利能力、顧客經營及永續發展等 3 項成果。在「卓越企業管理獎」中，評審認為玉山擁有清晰的企業願景及強健的組織文化，於人力資源、經營管理及商業創新的表現均相當出色。「優異勵志品牌獎」肯定玉山的品牌發展策略明確、質量並進，除了產品及服務領先市場，更持續發揮正面的社會影響力。

玉山在 ESG 領域的表現也深受國際專業機構肯定，近期《亞洲金融雜誌》(FinanceAsia) 評選玉山為「台灣最佳永續銀行」，成為國內唯一連續兩年獲獎的銀行。《亞洲金融雜誌》的評審表示，玉山長期經營績效名列前茅，並致力將 ESG 導入金融業務發展，為台灣金融業的樹立典範，推動普惠金融及綠色金融等領域，例如全面發行零碳信用卡、簽署赤道原則，攜手國內領導企業共同響應 ESG 永續發展等，以創新的思維將永續與產品服務結合。

玉山銀行董事長黃男州表示，本次獲頒獎項的內容涵蓋企業經營、品牌管理及永續發展等，均是玉山長期努力投入的面向。玉山秉持專業經理人制度、深耕人才培育、鼓勵創新思維，期望打造健康有韌性的組織；同時也不斷提升金融專業、精進服務品質，致力成為顧客心目中優質金融的首選品牌。展望未來，玉山將聚焦亞洲布局、數位轉型及風險管理三大策略，以及 ESG 永續發展，持續為顧客提供良好的金融服務，同時創造更大的社會價值。