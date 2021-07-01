電信巨頭AT&T結盟微軟 未來5G業務將採用Azure雲端平台

AT&T (T-US) 與微軟 (MSFT-US) 周三 (30 日) 宣布合作案，AT&T 的 5G 網路業務將引入 Azure for Operators 平台，以獲得微軟雲端、AI 和邊緣運算技術，進一步優化 5G 服務，象徵微軟在獲得大客戶的競賽中取得關鍵勝利。

微軟表示，計劃在未來三年內將現有的 AT&T 雲端網路引入 Azure 平台，作為合作案的一部分，該公司正在收購 AT&T 的網路雲端技術和員工，以處理 AT&T 所有 5G 流量。微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 表示，此交易象徵 Azure for Operators 平台的發展動能。

AT&T 是全美第三大電信商，敲定合作對微軟 Azure 部門來說是一個關鍵的勝利，該部門試圖在全球銷售更多的雲端服務。兩家公司合作有助 AT&T 降低營運成本。

Dish Network (DISH-US) 在今年 4 月與亞馬遜達成協議，由亞馬遜經營該公司的 5G 網路。Dish 是一家擁有 1130 萬用戶的付費電視業者，正斥資 100 億美元轉型為雲端網路業者，以挑戰 AT&T 等巨頭。

Recon Analytics LLC 的 Roger Entner 說：「微軟這筆交易不是排他性的，我樂見 Azure 成為全球電信業者的雲端服務商。」雖然電信業者正在部署新的 5G 網路，但尚未從中獲得可觀收入。

雲端市場由微軟、亞馬遜和谷歌等科技業主導，包括 AT&T 和 Verizon (VZ-US) 等電信業者已與科技業合作，結合 5G 網路與雲端運算。

AT&T 目前正在分拆 DirecTV 衛星業務和 WarnerMedia 資產，以聚焦於網路通訊服務，Entner 表示，AT&T 正開發自己的 5G 雲端，但規模不大，外包策略是符合邏輯的作法。