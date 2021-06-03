德儀穩坐類比晶片龍頭 新廠最快2022年開始生產

IC Insights 指出，德儀 (TI)(TXN-US) 2020 年銷售額達 108.86 億美元，年增 6%，市占 19%，穩坐類比晶片龍頭，相當於第二名 ADI 的一倍，同時，德儀也開始布局 12 吋新廠計畫，預計 2022 年開始生產。

IC Insights 報告顯示，類比晶片仍是現今所有電子裝置中的關鍵零組件，涵蓋消費、運算、通訊、汽車以及工業 / 醫療系統，所有類別皆須仰賴類比晶片管控電源，延長攜帶式裝置電池的使用時間。

去年全球類比晶片市場規模達 570 億美元，其中，前 10 大供應商產值達 354 億美元，占整體市場規模的 62%，比重與 2019 年相當，包括 TI、ADI、Skyworks、Infineon、ST、NXP、Maxim、ON Semi、Microchip、Renesas。

德儀去年半導體事業營收達 145 億美元，類比晶片占該事業比重達 75%，銷售額為 108.86 億美元，年增 6.6 億美元或 9%，市占率 19%，其中，約有一半是採用 12 吋晶圓生產，以未進入封裝階段的成本計算，可較 8 吋晶圓減少 40%。

若已進入封裝、測試階段，德儀預計，12 吋生產製造成本，將較 8 吋減少 20%，德儀看好 12 吋生產成本效益，將在德州 Richardson 興建新的 12 吋晶圓廠，預計 2022 年開始生產，以支撐未來成長。

2020 年前十大類比晶片供應商銷售額、市占率排行。(圖: IC Insights)

ADI 則排名全球第二，去年銷售額約 51.32 億美元，年減 1%，市占約 9%，ADI 表示，透過 2017 年併購 Linear 後，公司取得新機會，包括電流感測器、雲端用高電流市場等，在全球已擁有超過 12.5 萬個客戶，營收比重則以工業為主，達 53%，通訊 21%、汽車 14%，以及消費性電子 11%。

Skyworks 則受惠三趨勢，包括整體無線通訊產品需求成長、5G 與 WiFi 6 的升級週期，以及新一代解決方案的含金量增加，推升去年營收達 38.9 億元，年增 24%，成為前十名中，年增幅最大的業者，市占率也達 7%，一舉超過 ST、Infineon，從全球第六名，躋身全球第三名。

歐洲三大供應商 Infineon、ST、NXP 去年全球市占率合計 17%，較 2019 年下降 1 個百分點，其中，Infineon 受惠持續擴大在汽車、電源 / 感測器的市占率，成為三大供應商中唯一實現年成長的業者，年增約 2%， ST、NXP 則小幅衰退 1%、4%。