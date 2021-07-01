比特幣Q2跌逾40% 創史上最糟同期紀錄

比特幣今年初時行情大好，原以為是美好的一年，然而結果並非如此，據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data）顯示，比特幣在第二季下跌 41.98%，寫下歷年來最糟的同期紀錄。

比特幣價格從 2010 年開始有紀錄，而今年 4 到 6 月累計的跌幅，是歷年來最慘烈紀錄。比特幣今年上半年累計雖仍上漲逾 20%，卻是 2018 年以來最弱。

排名第二的加密貨幣的以太幣，同樣在經歷年初火熱的漲勢第二季趨緩。儘管如此，以太幣上半年仍上漲 185%，是 2017 年以來最佳。

另一熱門加密貨幣狗狗幣第二季上漲 380%，與今年前三個月 980% 的漲幅相比相形見絀，上半年仍累計上漲超過 5,000%。這款誕生於 2013 年的迷因幣年初的轉手價格為 0.243 美元，周三截稿前暫報 0.251393 美元，遠低於 5 月 0.7407 美元高點。

至截稿前，比特幣價格暫報 34,934.41 美元，24 小時內下跌 3.57%；以太幣暫報 2,267.16 美元，24 小時內上漲 2.94%。

隨著經濟從疫情間的封鎖與居家防疫中逐漸復甦，本季股市也出現強勁表現。

道瓊工業指數今年第二季上漲逾 4%，有望實現連 5 季上漲。標普 500 指數預計漲幅將超過 8%，那斯達克綜合指數上漲 9.5%，這是自去年第四季隨經濟從新冠疫情中反彈以來，兩個指數最佳季度表現。