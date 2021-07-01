歐元區6月製造業PMI升至63.4 創歷史新高

根據 IHS Markit 在週四 (1 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 6 月製造業採購經理人指數 (PMI) 創下歷史新高。調查中也顯示，製造業正經歷著 20 多年來原物料成本的最大漲幅。

數據顯示，歐元區 6 月製造業 PMI 從 5 月份的 63.1 升至 63.4，高於初值 63.1，也創下自 1997 年有紀錄以來的新高。衡量產出的指數，則是從 5 月份的 62.2 升至 62.6。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「隨著防疫封鎖限制進一步放緩，市場需求激增，歐元區製造業在 6 月份持續以近 24 年來最快的速度增長。」

「然而，近期需求的激增，促成了賣方市場，因為產能和運輸的限制，衝擊了工廠的投入供應，同時也推升了工業價格。」Williamson 說道。

Williamson 說：「歐洲和全球經濟好轉，意味著企業正在努力滿足需求，原料和勞動力都面臨短缺。在這種情況下，企業的定價能力將繼續增強，不可避免地在未來幾個月內對通膨造成進一步上行壓力。」

由於全球疫情的嚴重影響，航運貨櫃和供應鏈出現短缺，投入價格指數從 87.1 飆升至 88.5，創下歷史新高。

隨著歐元區疫苗接種進度加速，市場樂觀情緒有所改善。為了滿足市場的強勁需求，製造業工廠正以最快的速度增加員工人數。

據歐盟委員會的數據顯示，歐元區 6 月經濟景氣指數從 5 月份的 114.5 上升至 117.9，超過市場預期的 116.5，並創 21 年來的新高。

根據路透社在上月的調查顯示，隨著生活開始恢復某種程度的正常，今年歐元區經濟成長有望達到 4.2%。