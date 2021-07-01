【倫元投顧】電子股短線彈高後進行修正

◆盤勢分析

美股因 Fed 可能提前縮減 QE(量化寬鬆政策)而出現震盪，但台股跟美股的關聯性並不高，市場資金湧向航運股，該族群一路乘風破浪創新高，就算全球遠洋貨櫃龍頭 -- 馬士基股價已在高檔停滯一個月了，台股航運股仍然在人氣簇擁下攀高，只要航運股的大咖沒有撤離打算，航運股的人氣就會持續進駐；技術面以 “巨量長黑” 作為判斷籌碼是否鬆動的依據。

由於航運股的超強勢，引導投機力向原物料擴散，今天以二線塑化最強 (昨日是鋼鐵)，傳產族有一優勢，即只要有一支領頭羊出現，其他個股就會紛紛跟進轉強，這是傳產股熱度不退的主要關鍵，因為電子股沒有 “族群性”，短線操作就會比較困難。

盤面觀察，電子比重降至 3 成以下 (盤中僅 25% 左右)，由於短線資金不進來，電子股換手不足，容易引發持股信心動搖而殺盤，尤其是昨(週三) 日強勢的被動元件，今天紛紛轉弱，好不容易吸引進來的投機力，卻因為續航力不足又撤退，以致電子人氣無法凝聚。

楊天迪 分析師

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