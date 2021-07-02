日相菅義偉：不排除無觀眾舉辦奧運

距離 7 月 23 日東京奧運開幕僅剩三週時間，日本東京疫情再度惡化，週四 (1 日) 日本首相菅義偉再度重申，不排除在沒有觀眾的方式下舉行奧運。

日本過去一週內染疫數再度攀升，過去一周內，確診人數從原本 28 日僅有 1001 人再度上升到快 2000 人，照東京目前感染持續惡化下去的話，東京等首都圈 4 都縣延長緊急事態宣言將不可避免。

日本首相菅義偉週四表示，將在下週做出是否延長 11 日即將到期的緊急事態宣言決定。

菅義偉週四重申：「考慮到新冠疫情再度擴大，我明確說了空場 (沒有觀眾) 也是可能的，我將就國民安全、安心最優先的基礎上來展開應對。」

上月 21 日經過日本政府、奧委會組織、東京都以及國際奧會、國際帕林匹克委員會等五方決議，將奧運比賽場館觀眾人數上限設為 1 萬人。

近日日本政府內部也傳出，要把觀眾人數上限減半至 5000 人，目前日本已售出 364 萬張奧運和帕運門票，未來可能透過抽籤方式將人數減少到 272 萬，東京奧委會對原定 6 日的門票再次抽籤，已開始探討延後發布結果。

東京奧運與帕運籌備委員會秘書長武藤敏郎 (Toshiro Muto) 上月透露，由於觀眾人數上限，門票收入將為先前預期的 900 億日元 (8.19 億美元) 減掉一半以上 (約占 2020 年東京奧運商業收入的半數)。

倘若真的無觀眾入場觀看奧運的話，本屆奧運將直接損失 8.19 億美元入帳。