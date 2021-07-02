美散戶最愛！網路券商羅賓漢正式申請IPO 狗狗幣資產是最大風險？

美國年輕散戶最愛的股票交易軟體羅賓漢 (Robinhood)，周四 (1 日) 正式申請首次公開發行 (IPO)，文件顯示這家標榜免手續費的網路券商成長飛快，第 1 季結束累計擁有 1800 萬散戶用戶，客戶總資產超過 800 億美元，但今年第 1 季也因為散戶炒作需籌資，由盈轉虧。

羅賓漢是今年 IPO 公司中最受矚目之一，將以代碼「HOOD」在那斯達克交易所掛牌，將保留發行的 35% 股票給散戶，以下是 IPO 文件中的關鍵數字：

1. 吸引 1800 萬名散戶，平均年齡 31 歲

羅賓漢使用者成長遠勝同業，根據 S-1 文件，截至 3 月底，有資金帳戶達到 1800 萬戶，遠高於去年底的 1250 萬，代表短短三個月增加將近 50%，那段時間正是 GameStop(GME-US) 等迷因股飛漲的時期。羅賓漢在 2019 年底的帳戶僅 510 萬。

不過，周三美國金融業監管局 (FINRA) 的裁罰文件顯示，羅賓漢的總帳戶數為 3100 萬個，代表很多散戶的帳戶內沒有資金，可能代表很多人只是用羅賓漢的軟體掌握行情，並未用來交易。

羅賓漢用戶平均年約 31 歲，因此帳戶資金通常少於傳統券商，但該公司並未揭露確切數據。

儘管如此，帳戶總數仍可看出羅賓漢正在追趕傳統證券商。嘉信 (Charles Schwab) 收購 TD Ameritrade 之後，第 1 季季末活躍散戶增加到 3210 萬戶，此外，富達 (Fidelity) 第 1 季末的散戶用戶約 2900 萬，總帳戶數為 8340 萬個。

2.Q1 營收逾 5 億美元，淨損 14 億美元

受益於散戶交易熱潮，羅賓漢營收猛增，2020 年一整年營收為 9.59 億美元，是 2019 年的三倍以上。

今年第 1 季營收 5.22 億美元，是去年同期的四倍。但由於散戶炒作 GameStop 等迷因股，羅賓漢被迫緊急籌資，第 1 季出現淨損 14.4 億美元。

從第 1 季營收推估，羅賓漢全年營收理論上可能超過 20 億美元，考量到其他金融科技公司的股價通常是營收的 10 倍以上，羅賓漢估值可能超過 200 億美元。

羅賓漢近三年 Q1 營收。S-1 文件

不過傳統券商最近營收也快速成長。嘉信第 1 季營收年增 80% 至 47 億美元，而且從客戶身上賺錢的效率也比較高。

值得注意的是，羅賓漢 80% 業績來自所謂的「訂單流付費」(payment for order flow)，這種模式仰賴龐大的交易量，容易惹來 SEC 等主管機關的關切。

3. 執行長是狗狗幣巨鯨？

剖析羅賓漢的營收，選擇權交易占 38%，股票和加密貨幣各占 25%、17%。

其中，狗狗幣又占同期加密貨幣交易營收的 34%。

從羅賓漢披露持有將近 120 億美元的加密貨幣來看，推測該公司掌握 40 億美元狗狗幣，約占市面上流通狗狗幣的 7%。

MarketWatch 打趣說，或許狗狗幣教父不是馬斯克，而是羅賓漢執行長泰內夫 (Vlad Tenev)。

羅賓漢執行長泰內夫與妻子。圖: AFP

在 IPO 文件中，羅賓漢把狗狗幣資產列在「風險因素」。cg42 顧問公司合夥人 Hugh Tallents 說，羅賓漢營收和狗狗幣等「迷因資產」密切相關，將讓投資人感到遲疑。