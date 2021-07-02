福興：今年匯率、原物料走勢為變數 營運審慎樂觀

製鎖大廠福興 (9924-TW) 今 (2) 日召開股東常會，福興發言人李國偉表示，北美地區建築及修繕市場景氣相對穩健，可望持續帶動訂單需求，今年若匯率及原物料成本回穩，營運應可審慎樂觀看待。

福興今年 5 月單月營收達 9.2 億元，累計前 5 月營收達 40 億，雙雙創下歷史新高。

福興今日股東會也通過，每股將配發現金股利 2.6 元，以今收盤價 45.6 元計算，殖利率達 5.7 %，公司樂觀看待北美疫後修繕市場的需求。

福興指出，2020 年新冠肺炎疫情爆發，各國實施封閉管制措施，初期的確在供給端及需求端都產生不利影響，但因民眾居家防疫，反而帶動居家修繕風潮，公司主要北美市場，則為主要成長動能來源，在客戶不斷追單下，北美市場的出貨比重自前年之 6 成進一步成長至將近 7 成，讓公司合併營收首次突破 90 億元水準。

福興去年營收 90.34 億，年增 4%，稅後純益 8.24 億元，每股純益為 4.37 元。

目前福興在兩岸都有生產基地，每年可生產高達 5000 萬組門鎖。對於目前持續上演的美中貿易戰，公司已採取擴充台灣生產線以及調整兩岸產品線的策略，由台灣廠擔任美國線產品之生產主力來因應；同時，高雄岡山同興新廠已逐步發揮效益，大幅提升鋅合金壓鑄及表面處理件之產能，並有效縮短關鍵零組件的供應時程。

李國偉表示，北美地區建築及修繕市場景氣相對穩健，公司今年 5 月單月營收達 9.2 億元，累計前 5 月營收達 40 億，雙雙創下歷史新高。今年營運最大的挑戰，將是台幣及人民幣匯率升值，以及高漲的原物料成本。

福興 2021 年第一季稅後純益 1.65 億元，每股純益 0.88 元。