中石化完成董事改選 中工董座朱蕙蘭入列首位女性董事

中石化 (1314-TW) 今 (2) 日召開股東會，完成董事改選，選出 3 名獨董與 6 名一般董事，且新任董事名單首見女性董事，由中工 (2515-TW) 董事長朱蕙蘭出任。

中石化股東會除通過承認 109 年度財報、決議不分派股利外，並通過將於普通股上限 6 億股額度內，辦理國內現增發行普通股。

此外，此次股東常會也順利完成第 22 屆董事改選，選出 3 名獨立董事及 6 名董事，新任董事名單首見女性董事，由中華工程董事長朱蕙蘭出任，在董事會成員專業及性別多元化有所突破，未來可望為公司治理與經營決策帶來加分效益，隨後召開的董事會並推舉現任董座陳瑞隆續任。

中石化去年受疫情影響，兩大主力產品 AN、CPL 獲利衰退，全年稅後純益 6.75 億元，年減 61%，每股純益 0.21 元。

中石化表示，今年整體大環境雖仍受疫情考驗，但上半年景氣已復甦，預估 AN 及 CPL 今年需求皆較去年成長約 6％，上半年整體營收及獲利將較去年同期提升。

中石化從 2018 年起，經營方針以「石化事業」及「土地開發」雙主軸並進，近年來在石化事業積極轉型特化領域，去年除併購展頌斗六廠，橋頭廠也落成啟用，加上頭份精細化工廠在今年初正式動土興建，營運朝多元高值化新品發展邁進。

土地開發部分，中石化持續活化公司土地資產、進行海內外土地開發相關專案。日前宣布標售的高雄亞洲新灣區大面積土地，受疫情影響延後開標，近期將視疫情變化進行後續規劃與作業。

