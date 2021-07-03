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國巨併奇力新、力積電產能預訂一空、口罩國家隊壓力大 本周大事回顧

鉅亨網記者魏志豪 台北
台積社會責任出爐、國巨整併奇力新、力積電股東會 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
台積社會責任出爐、國巨整併奇力新、力積電股東會 本周大事回顧。(鉅亨網資料照)
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台積電 2020 年企業社會責任報告書出爐，釋出能源效率、全球專利、員工薪酬及在地採購等多項進度，被動元件大廠國巨宣布，將併購旗下奇力新，可望貢獻新國巨集團 15% 的營收，力積電也在本周召開股東會，會中釋出最快今年底前就能順利上市掛牌，以下是本周大事回顧：

台積電直接員工年薪超過 100 萬元 月收入為台灣基本工資的 4 倍

晶圓代工龍頭台積電本周三公布社會責任報告書，內容指出公司直接員工平均整體薪酬高於新台幣 100 萬元，每月平均收入為台灣基本工資的 4 倍，全球員工總體薪酬 (不含退休金及福利) 的中位數則約新台幣 181 萬元，羨煞眾人。

不過，在地採購方面，由於先進製程與封裝技術難度高，零配件、後段設備在地採購比例僅 44.8%、31%，雙雙低於原設定目標 50%、36%，罕見未達標，同時也宣布未來不再設定後段設備在地採購比例的目標，顯現先進製程仍高度倚賴國外供應商。

國巨整併奇力新 新國巨營收成長 15% 獲利估增 1 成

被動元件大廠國巨周三宣布，將以股份為對價，與旗下奇力新進行股份轉換，取得其全數股權，轉換完成後，國巨股本將膨脹 8.8%，奇力新也將成為國巨 100% 持股子公司，並終止上市及撤銷公開發行。

展望後市。董事長陳泰銘表示，除了可提升產品互補性，從財務面來看，合併奇力新後，將可貢獻新國巨集團 15% 營收，獲利、每股純益也將提升；法人估，國巨獲利可望成長 10%。

力積電拚年底前掛牌上市 今年獲利至少翻倍

晶圓代工廠力積電周五召開股東會，通過申請股票上市相關議案，董事長黃崇仁表示，力積電將邁向上市之路，會以最快速度送件申請，最快今年底前就能順利掛牌上市，且今年營運將逐季成長，營收估年增 30-40%、獲利翻倍。

另外，外界也關心現今市況，董事長黃崇仁表示，明年產能已被預訂一空，2023 年晶圓代工產業供過於求的情況，在力積電所處的製程領域不可能發生，且銅鑼新廠第一期月產能 2.5 萬片已被包光，對新廠獲利有信心。

台灣化合物半導體發展 徐秀蘭、陳進財釋關鍵

光電協進會 (PIDA) 本周舉行線上化合物半導體材料及元件課程，矽晶圓大廠環球晶董座徐秀蘭、砷化鎵晶圓代工大廠穩懋董座陳進財皆出席，兩者均認為，台灣必須積極培育相關人才，才可建立足夠的技術能量與生態系。

徐秀蘭表示，化合物半導體是很重要且很困難的產業，重點在於未來太多科技都需要它，困難在於從長晶到產品產出都不容易，連設備也很困難，加上許多國家對相關產品做出口管制，台灣勢必要建立自有的設備、IP、材料等。

陳進財也指出，台灣半導體產業與國際鏈接軌，但現階段人才多集中系統設計，必須擴大培育相關基礎人才，且隨著第三代化合物半導體趨勢發展，穩懋將持續專注氮化鎵 (GaN) 射頻 RF 應用發展。

IMF：Fed 最快可能 2022 年底就須升息 上半年先縮減購債

國際貨幣基金 (IMF) 周四表示，美國聯準會 (Fed) 可能得在 2022 年底或 2023 年初升息，理由是政府擴大支出，將使通膨維持在高於 2% 長期平均目標的水準；IMF 並上修今年美國經濟成長率預估至 7%。

嚴峻旱災席捲美西 專家：水情不改善 穀價恐再漲逾 30%

全球今年原本期望北美農民大豐收，有助平抑糧價，但受氣候變遷影響，美國西部正遭逢 20 多年來最嚴重的旱災，有專家警告，若水情吃緊依舊無法改善，今年穀物可能歉收，穀物價格可能在 7 月底輕鬆漲逾 30%。

產業供過於求 傳恆大口罩產能大砍約 6 成


行政院院長蘇貞昌日前證實，台灣口罩庫存量高達 8.3 億片，受到政府不再徵收、國外疫苗施打率提升，傳口罩廠恆大 (1325-TW) 產能只剩原先政府徵用時期的 4 成，且可能還要再減產，原本一條產線一日兩班制全產能生產盛況已不再，面臨沉重去化庫存壓力。

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