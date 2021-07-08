上市後即遭下架暗藏玄機？中國打壓滴滴動機重點揭露

中國叫車 app 滴滴 (DIDI-US) 上市不久即遭到中國監管機構審查和勒令下架，並被要求停止新用戶註冊，導致該股上市至今已下跌 15.77%，中概股連帶受拖累。

中國也正對另外兩家近期將於美國上市的中國公司採取類似行動，正利用逐漸收緊的數據控制和隱私政策對科技公司進行大範圍調查。以下是路透對此事的重點整理：

滴滴面臨什麼指控？

中國網路安全和資訊化委員會辦公室 (CAC) 7 月 2 日以 2017 年全面實施的中國網絡安全法為由，要求滴滴停止接受新用戶註冊。兩天後 CAC 稱滴滴在收集個資上存在嚴重違法行為。

滴滴收集哪些用戶個資？

滴滴是中國最大的叫車 app，每天為使用電話和密碼註冊的中國用戶提供 2000 萬次乘車服務，該公司收集用戶位置和乘車路線，以用於安全和數據分析。

滴滴還會定期發布大數據分析的報告，例如顯示某些城市的民眾何時完成工作，或哪些企業的工時最長。滴滴也為旗下汽車裝設監控路況和車內情況的鏡頭，每年收集中國 1000 億公里的道路數據。

此外，滴滴將所有中國用戶和道路數據儲存在中國國內伺服器中，儘管該公司高層上周六表示，不可能將數據傳遞給美國。

為何滴滴成為目標？

主因是中國正在強化隱私和數據安全政策，中國 4 月下旬發布個人資訊保護法第二版草案，要求科技業應採取更嚴格的措施，確保用戶數據儲存安全。

中國 9 月將實施新版數據安全法，要求處理關鍵數據的公司需進行風險評估並向當局提交報告，還呼籲處理影響中國國安數據的組織也要提交年度審查報告。

國際律師事務所 Taylor Wessing 中國 TMC 業務負責人 Michael Tan 表示，這些法律以 2017 年通過的網絡安全法為基礎，針對滴滴和其他公司的公開行動顯示新法將雷厲風行。

今年 5 月，CAC 便指控字節跳動的抖音、微軟的 Bing 搜尋引擎等 105 個軟體收集過多用戶的個資，並非法使用這些資訊。

制裁時間點微妙？

滴滴事件令人聯想到去年年底，阿里巴巴旗下螞蟻集團上市前夕遭監管機構調查，使史上最大規模 IPO 計畫在上海和香港戛然而止。

市場和專家質疑，如今中國政府瞄準在美上市的科技業意在暗示，基於安全原因，當局希望掌握大量數據的科技公司能在國內上市，而非海外。中國政府周二表示，北京將加強對在境外上市中國公司的監督，以及跨境數據流動和安全的監管。

Leaf 律師事務所負責中國數據政策的律師 Nico Bahmanyar 表示，公司上市需要揭露很多供應鏈實際運作細節。因此，若中國發現揭露的資料存在風險，相較於在美國證券交易所上市的企業，在香港證券交易所上市的企業更容易予以控制。