瑞士信貸：美國經濟正加速成長 別放棄價值股

儘管美股仍由成長股主導，以科技股為主的那斯達克指數創下歷史新高，但對市場大多頭瑞士信貸的 Jonathan Golub 來說，價值股目前更具吸引力。

Golub 周三 (7 日) 表示，美國經濟正處火熱，今年第 2 季將是自 1952 年以來 GDP 成長最好的一季，是馬歇爾計畫和二戰後歐洲重建以來最快的。

隨著基準 10 年期美債殖利率跌至 2 月低點，包括科技股在內的成長股，重新獲得追捧。10 年期美債殖利率周三一度跌破 1.3%。

Golub 的確長期看好科技股，但他預測，在未來 6 到 18 個月內，價值將跑贏科技股。

Golub 說：「如果你認為經濟增長正大幅放緩，那麼就會想做個成長股投資者。」

但他表示，現在有太多的經濟需求。人們口袋裡有錢，到處都看到短缺，而這實際上是推高通膨的原因，現在是一個急速向上的經濟環境。

針對大盤走勢，他對標普 500 指數的年終目標是 4600 點—較周三創下的歷史新高再漲近 6%。

在類股部分，他押注金融股、能源股和非必需消費品股。Golub 說：「如果你想交易價值股。這就是我的立場。」

Golub 承認，從現在到年底，市場可能會出現阻礙，但這不影響牛市持續。同時他相信，通膨是暫時的，將不會永遠存在。