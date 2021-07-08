凌陽創新9日起競價拍賣 底價128元

ISP 晶片業者凌陽創新 (5236-TW) 配合上櫃前公開承銷作業，決議現金增資 5060 張，其中 90% 採公開銷售，並自明 (9) 日起至 13 日，辦理競價拍賣承銷，競拍底價為 128 元。

凌陽創新表示，競拍期間依投標價高者優先得標，得標人再依其得標價格認購，每標單最低為 1 張，最高 523 張，預計 7 月 15 日上午 10 點開標。

凌陽創新為凌陽 (2401-TW) 子公司，長期專注中高階市場，主要研發、生產 HD、FHD 及 500 萬畫素以上的高解析度產品，受惠疫情帶動，網路攝影機 ISP 出貨量大增，累計上半年營收 12.16 億元，年增 86.28%，幾乎倍數成長。

此外，凌陽創新也由於 2018 年起改採 12 吋製程，代替原先耗能高且供應有限的 8 吋製程，讓凌陽創新克服晶片荒危機，推升去年營收、獲利同步創高，成為少數不受供應吃緊影響的筆電攝影鏡頭晶片廠。

法人看好，由於今年尚未完全解封，筆電需求持續暢旺，估可上看 2.17 億台，加上商用市場對於網路攝影機畫素的要求提高，也可望推升凌陽創新營運，預期今年有機會再破新紀錄，並在此次競拍掀起一波競價熱潮。