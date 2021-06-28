面板需求高峰已過 下半年供需比回升至2.6%

研調單位集邦 (TrendForce) 旗下研究顯示今 (28) 日表示，第 3 季為傳統消費性電子產品旺季，可望支撐整體 IT 面板需求，加上隨著面板上游產能恢復、新產能開出，認為面板需求高峰已過，下半年供需狀況將逐步改善，預估下半年供需比將回升至 2.6%，達健康水準。

集邦表示，面板供需平衡區間落在 2.5%-3%，但今年上半年受各應用尺寸需求強勁、上游零組件缺料影響，上半年供需比僅達 1.2%，市場呈現供不應求狀態，連帶推升面板報價走揚。

展望下半年，集邦認為第 3 季為傳統消費性電子旺季，需求仍有一定支撐，加上第 4 季將有新產能挹注，預估第 3 季、第 4 季供需比將逐步恢復至 2.4%、2.9%，達健康水準內，也顯示市場需求高峰已過，全年 LCD 面板供需比則落在約 2%。

上游材料供給方面，集邦進一步指出，下半年雖然有部分面板廠將進行例行性保養，但預計在 10.5 代線、惠科新產能持續放量下，整體大世代 TFT-LCD 玻璃投入面積將達 127.2 百萬平方米，較上半年增加 5.9 個百分點，整體需求面積也可望成長到 123.9 百萬平方米，較上半年增加 1.4 個百分點。