滴滴事件怕了！多家中企取消赴美IPO

滴滴出行遭強制下架整改後，週四 (8 日) 中國健身應用 KEEP 和醫療數據公司零氪科技 ( LinkDoc Technology) 都對赴美上市打了退堂鼓。

滴滴在美上市後不到兩天，中國宣布對滴滴進行網路安全審查，並要求下架 App，不允許新用戶註冊。中國國務院週二發布聲明，中國正考慮修訂針對科技股為主的中企海外上市規則，同時將加強對跨境數據流動和安全的限制。

中國監管介入之下，越來越多的中國企業放棄赴美首次公開募股 (IPO) 計劃。

本週稍早外媒傳出，中國社交平台抖音、TikTok 母企字節跳動因難以遵循美中監管要求，暫不具備上市條件，而且難以將 TikTok 拆分出中國和國際業務，取消赴美上市計畫，並將面臨估值下調。

中國健身應用程式業者 KEEP 都宣布取消了赴美 IPO 計畫 (圖片：AFP)

週四阿里健康子公司支持的醫療數據公司零氪科技 (LinkDoc Technology) 和軟銀集團、騰訊投資的中國健身應用程式業者 KEEP 都宣布取消了赴美 IPO 計畫。

外媒引述消息人士報導，由於市場波動、監管環境的不確定性，以及對激怒中國監管機構的擔憂，促使 LinkDoc 擱置了赴美上市計畫。

目前滴滴的美國投資者損失慘重，截稿前，滴滴 (DIDI-US) 週四續跌 4.66%，暫報每股 11.34 美元，低於發行價。

美國股東已滴滴發起兩起訴訟，指控滴滴未能披露正在與中國當局就其遵守網路安全法律法規進行的談判。主承銷商高盛、摩根士丹利和摩根大通在內的幾位高層和董事都被列為被告。

滴滴事件怕了！多家中企取消赴美 IPO (圖片：AFP)

美國民主黨參議員 Chris Van Hollen 呼籲美國證券交易委員會 (SEC) 對滴滴 IPO 展開調查，聲明中提到：「SEC 應該徹底調查這一事件，看看滴滴上市的重大訊息揭露是否有意誤導了投資者。」

Chris Van Hollen 稱：「美國投資者需要相信在美國交易所上市的公司沒有從事欺詐行為，並且應該能夠獲得有關投資外國公司帶來的風險的訊息，特別是那些受外國 (如中國) 政府影響的公司。」

Renaissance Capital 數據顯示，2020 年有 30 家中國企業赴美國 IPO，籌資規模為 2014 年以來最高。

紐約證券交易所數據顯示，截至 4 月底，約有 60 家中國企業仍在計劃今年赴美上市。而在滴滴事件後，外界懷疑美國是否已經看到最後一家中國公司的上市？